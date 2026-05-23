DHMZ objavio upozorenje, stiže prvi toplinski val: 'Ovaj dan će biti vrhunac'

Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje iznadprosječno toplo vrijeme, a vrhunac će biti u utorak kada bi u unutrašnjosti zemlje neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U posebnom priopćenju ističu kako će na vrijeme u Europi utjecati prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti.

U takvoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna.

Iznadprosječne temperature

No, temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople (najniža temperatura ≥ 20 Celzijevih stupnjeva), a dani sve češće vrući (najviša temperatura ≥ 30 Celzijevih stupnjeva).

U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a potom će malo porasti. Vrhunac tog iznadprosječno toplog razdoblja bit će u utorak kada bi i u unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva.

Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom idućeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznadprosječne topline moglo potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju.

Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, poručuju iz DHMZ-a.