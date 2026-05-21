Za vikend 30 stupnjeva, kolovoz bi mogao biti paklen. Grisogono: 'Bit će žestoko'

Stiže prvi val vrućine, i to za vikend. Temperature će rasti i do 30 Celzijevih stupnjeva.

"Jedva čekam! Sve je dobro dok se ne radi na gradilištu. u početku kupanje, okej, ali kasnije kad mi krene posao - grozno", priznaje Splićanin Luka.

Za vrućine je spreman njegov sugrađanin Mario. "Možeš lizati sladolede, popiješ pivu, i dobro ti je. I kupanje naravno, ostalo - izdrži se uglavnom", kaže.

No znanstvenici upozoravaju da će se teško izdržati nadolazeće vrućine, jer stiže novi, jači El Nino, klimatski fenomen, a s njim i ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave, požari.

'Ogromno zatopljenje'

"Iza osmog mjeseca pa nadalje očekuju se temperature više od dva stupnja nego prije 20 godina, to je ogromno zatopljenje. Primorje će imati više oborina nego prije. Ovo je globalno. To nije shvaćeno ni od političara, niti od struke - Hrvatska za to baš i ne mari", upozorava klimatolog i geofizičar Branko Grisogono.

Ova, 2026., i 2027. godina mogle bi postati najtoplije otkad postoje mjerenja. A El Nino zbog toga narasti u Super El Nino - snažan oblik klimatskog fenomena tijekom kojeg dolazi do neuobičajeno visokog zagrijavanja Tihog oceana, upozoravaju znanstvenici.

"Zbog klimatskih promjena ušli smo u novu klimatsku stvarnost. Zato godina s izraženim El Niñom, uz klimatske promjene, znači veću vjerojatnost da ćemo doživjeti ovakve dosad nezabilježene vremenske događaje", pojašnjava znanstvenik Theodore Keeping s londonskog Imperial Collegea.

'Žestok' drugi dio godine

Klimatolog i geofizičar Grisogono najavljuje da će drugi kraj ove godine biti "izuzetno žestok". "Nije dobro se zavaravati da je El Nino kriv - to je prirodna stvar, čovjek je na to stavio trend", ističe.

Pa su ekstremni toplinski valovi, dugotrajne suše, obilne kiše sve češće i jače. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, u prosjeku El Nino se pojavljuje svakih dvije do sedam godina.

MIHAEL, Zagreb

"Zna biti snijeg u svibnju, takve stvari. Ali što možemo, to ljudi rade, ne. To nije Božja volja. Pomoći nema", smatra Mihael iz Zagreba.

Da se klima mijenja, svjesna je i Ana: "Moramo biti spremni na to, nema druge".

Ako dođe do super El Nina, svijet bi, upozoravaju znanstvenici mogao ući u razdoblje najopasnijih vremenskih ekstrema u modernoj povijesti.