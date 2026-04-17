EKSTREMNE TEMPERATURE /

Japanci uvode novu kategoriji toplotnih udara: 'Okrutne vrućine'

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Toplinski valovi u Japanu postaju sve češći

17.4.2026.
14:29
Hina
Visoke temperature koje rastu do 40°C i više odsad će se u Japanu nazivati ​​"okrutnim vrućinama " ili "kokušo-bi", priopćila je u petak meteorološka agencija, budući da dani toplinskih valova ondje postaju sve češći. 

Korištenjem ove oznake, Japanska meteorološka agencija (JMA) "učinkovitije će pozvati na oprez zbog ekstremno visokih temperatura", poručila je služba.

Prošle godine Japan je prošao kroz svoje najtoplije ljeto od usporedivih mjerenja uvedenih 1989. godine. 

Kako bi osmislio novu kategoriju, JMA je proveo anketu među stanovništvom i primio odgovore 478.000 ljudi, a onda usvojio izraz "okrutno vruće", koji je ocijenjen najpopularnijim.

Među popularnijim prijedlozima bili su i "dan saune", "dan ostanka kod kuće" i "dan vrenja", rekli su iz JMA.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
