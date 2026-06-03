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NEOBIČAN MISTERIJ /

Ljudi noću izlaze iz šahtova, dijele se bizarne snimke: 'Uđu unutra poput ninja kornjača'

Ljudi noću izlaze iz šahtova, dijele se bizarne snimke: 'Uđu unutra poput ninja kornjača'
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Foto: screenshot x

Svjedok je prijavio da je vidio osam osoba kako uklanjaju poklopac šahta u blizini ulica McDonald Avenue i Colin Place u četvrti Gravesend u Brooklynu

3.6.2026.
7:57
danas.hr
screenshot x
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Njujorška policija (NYPD) istražuje neobičan misterij povezan sa skupinama ljudi koje su posljednjih tjedana izlazile iz gradskih šahtova. Istraga je pokrenuta nakon što se na društvenim mrežama pojavilo više videozapisa na kojima se vide ljudi kako usred noći izlaze iz kanalizacijskog sustava na različitim lokacijama diljem grada, piše Guardian.

"Kako bi se uvjerio da ne postoji prijetnja za javnost, NYPD je poslao svoje posebno obučene pripadnike Jedinice za hitne intervencije u kanalizacijski sustav kako bi provjerili jesu li te osobe ondje ostavile nešto sumnjivo ili opasno – ništa nije pronađeno", priopćila je u ponedjeljak njujorška policija za NBC.

"Također je i gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja sustavom, obavio pregled te navodno nije pronađena nikakva šteta na opremi kanalizacijskog sustava", dodaje se u priopćenju.

Nisu zabilježena nikakva uhićenja niti ozljede. Visoki dužnosnik iz policijskih krugova rekao je za NBC da je jedna od teorija koju istražitelji razmatraju ta da muškarci "pretražuju sustav u potrazi za vrijednim predmetima koji završe u kanalizaciji".

 

Osmorica u kanalizaciji

Policija je prvi put upozorena na neobičnu aktivnost prošlog četvrtka oko 23 sata, izvještava NBC New York. Svjedok je prijavio da je vidio osam osoba kako uklanjaju poklopac šahta u blizini ulica McDonald Avenue i Colin Place u četvrti Gravesend u Brooklynu.

Prema navodima policije, iste su osobe viđene kako izlaze iz šahta otprilike tri sata kasnije. Na videosnimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se osam ljudi kako izlaze iz kanalizacijskog sustava i presvlače se pokraj nekoliko parkiranih automobila.

Otprilike dva sata nakon prve dojave iz Gravesenda, policija je zaprimila još jedan poziv o nekoliko osoba koje su ulazile u šaht u blizini raskrižja Heyward Streeta i Bedford Avenue u četvrti Williamsburg, također u Brooklynu.

Prema navodima vlasti, skupina se ponovno pojavila na površini više od dva i pol sata kasnije, nakon čega su sjeli u automobil i odvezli se, izvijestio je NBC New York. Snimka do koje je došao Williamsburg 365 prikazuje sedam osoba kako izlaze iz šahta, pri čemu posljednja osoba zatvara poklopac za sobom.

Svjedok: Ulaze unutra kao 'ninja kornjače'

Ovi događaji podsjećaju na sličan slučaj od 5. svibnja, kada su stanovnici Astorije u Queensu prijavili da su vidjeli nekoliko osoba kako oko 2 sata ujutro otvaraju poklopac šahta u blizini 20. avenije i 36. ulice.

Svjedok Aki Jakupović izjavio je za NBC New York. "Tri tipa hodaju okolo u nekom čudnom odijelu, otvore kanalizaciju i uđu unutra poput Ninja kornjača."

 

 

Na snimkama nadzornih kamera do kojih je došao NBC New York vidi se kako muškarci nose svjetiljke i visoke vodootporne čizme do bokova. "Ja sam gledao njih, oni su gledali mene i mogao sam zaključiti da smjeraju nešto loše. Ušli su unutra, zatvorili poklopac i nestali kao da nikad nisu ni bili ovdje", dodao je.

Za sada nije jasno jesu li svi ovi incidenti međusobno povezani.

New YorkšahtPolicija
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