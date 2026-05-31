Mario Jurič otkrio kakva je Amerika iz prve ruke: 'Srce mi je zaigralo na Times Squareu!'

Život u inozemstvu često izgleda idealno – ali je li doista tako? U Net.hr-ovom specijalu 'Naši po svijetu' donosimo priče ljudi koji su neko vrijeme proveli ili još žive u drugim zemljama i iz prve ruke upoznali njihove prednosti i mane. Svaki tjedan nova perspektiva i konkretna iskustva. Iz prve ruke saznajte kako izgleda svakodnevica u drugim zemljama diljem svijeta – bez uljepšavanja, iskreno i osobno.

Ovog puta na put u Ameriku poveo nas je Mario Jurič, voditelj i reporter RTL-a Danas.

Za njega kao reportera jedan od najzahtjevnijih terena bio je prošle godine kad je preminuo papa Franjo. Nije bilo vremena pokupiti prtljagu na aerodromu, valjalo je odmah juriti na Trg svetog Petra i svega nekoliko minuta prije početka RTL-a Danas doći na poziciju i javiti se uživo. Poseban trenutak je bio nekoliko dana nakon odabira novog pape Lava, kada mu je zajedno s kolegicom Ivanom Ivandom Rožić i snimateljem Goranom Pavišićem te tisućama drugih medijskih djelatnika udijelio blagoslov i zahvalio na radu.

Mario rijetko ima priliku stati i promatrati prostor očima turista, jer mjesta koja obilazi i na kojima svjedoči važnim događajima obično ga vuče posao novinara. Ipak, u rijetkim prilikama postane i putnik, onaj koji ne mora izvještavati nego upija prostor i doživljaje.

Obišao pet velikih gradova SAD-a

Prije dvije godine tri tjedna proveo je u SAD-u gdje je posjetio pet velikih američkih gradova i djelomično upoznao ovu zemlju.

Od hodnika Ujedinjenih naroda i muzeja posvećenog Johnu F. Kennedyju, preko užurbanih njujorških avenija i Times Squarea, pa sve do New Orleansa gdje je hranio aligatore i kušao specijalitete u kojima je jedan Hrvat ideju kamenica koje se jedu sirove s nekoliko kapi limuna i potom ispiju podigao na sasvim novu razinu te stvorio pravu rapsodiju okusa.

Kroz razgovor za naš portal net.hr Mario Jurič prvo nas je poveo u New York koji je na njega ostavio poseban dojam.

Na putovanje je krenuo u sklopu prestižnog američkog programa razmjene - International Visitor Leadership Program. On svake godine okuplja tisuće sudionika iz cijelog svijeta – novinare, političare, poduzetnike, znanstvenike i druge profesionalce kako bi se pobliže upoznali s američkim zakondavstvom, političkom scenom, ali i razmjenili iskustva i ideje.

"Boravili smo u zgradi Ujedinjenih naroda gdje smo vidjeli kako funkcionira ta za svijet vrlo važna institucija. Biti u Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini UN-a i učiti o načinu donošenja odluka, te razgovarati sa glasnogovornikom UN-a za mene je bilo kao profesionalno nadahnuće.

Naravno, imali su i nešto slobodnog vremena pa je osjetio Ameriku i kao turist. Ostvario i neke od svojih malih želja.

"Bio sam na bejzbol i NBA utakmici, u New Orleansu sam hranio aligatora, a u New Yorku posjetio Broadway i Summit One Vanderbilt, impresivnu zgradu s pogledom na cijeli grad. A ono što se u američkoj istočnoj obali rijetko događa je potres kojeg se dobro osjetilo u Philladephiji prilikom boravka na KYW radiju, a upamtit ću i pomrčinu Sunca koja se u Bostonu jako dobro vidjela", prisjeća se Jurič.

'Hodanje' iznad New Yorka

Inače, Summit One Vanderbilt je vidikovac na vrhu jednog od najviših nebodera. Posjećuju ga tisuće ljudi jer vidikovac ne nudi samo panoramu na grad, to je posebno iskustvo jer ogledala u njemu reflektiraju nebo i stotine nebodera.

Mnogi opisuju da imaju osjećaj kao da hodaju iznad New Yorka jer grad poprima konture makete.

Takvo iskustvo mnogima se duboko utisne u sjećanje, pa tako i Mariju.

Pitali smo ga je li mit da se prepoznatljivi žuti taksi u New Yorku hvata na ulici zviždukom i dizanjem ruke.

"Istina je. I ja sam podigao ruku i taksi je stao", nasmijao se.

Toliko poznate prometne gužve iz američkih filmova ipak nisu toliko "strašne", govori. Istina je da se može upasti u kolonu vozila. No, dodaje da možda nije najbolji sugovornik za tu temu jer je njegov boravak bio obilježen brojnim sastancima tijekom dana i najvećih gužvi.

Kaže, o tome hoćete li zapeti na cesti ovisi gdje idete, kada i u koje vrijeme.

Trudio sam se koristiti podzemnu iako mi je to bio mali šok s obzirom na broj ljudi koji putuje svakog dana, kao i brojne linije koje postoje u tom gradu.

Energija grada na Times Squareu i u Bryant Parku

"Ali, kad dođete na Times Square ili Bryant Park, vidite svu energiju i šarenilo koje je obilježje Sjedinjenih Američkih Država. Bryant Park ostavio je poseban dojam na mene. To je mjesto okupljanja Njujorčana. U njemu ljudi igraju šah i karte, čitaju novine ili jednostavno uživaju u kavi", govori nam.

Sam park smješten je usred Manhattana pa je okružen neboderima i predstavlja zeleni otok na koji stanovnici pobjegnu od pulsirajućeg grada koji nikad ne spava.

Park živi tijekom cijele godine, u njemu se održavaju projekcije filmova, koncerti, a zimi postaje božićna bajka uz klizalište i božićni sajam. Mnogi ga baš zato smatraju najromantičnijom točkom New Yorka.

Uz toliko nebodera, betona i čelika, iz znatiželje smo ga pitali ima li sunca u tom gradu i dolaze li zrake do ulica. Mario se nasmijao.

"Dolazi. Imali smo sreće s vremenom i bilo je puno sunčanih dana.

"Dolazi. Imali smo sreće s vremenom i bilo je puno sunčanih dana. Naravno, kad je oblačno, drugačije je, ali većinom je bilo odlično vrijeme", odgovorio je.

Srce mu jače zakucalo na Times Squareu

No RTL-ovu voditelju i reporteru srce je malo jače zakucalo kad je došao na Times Square.

"I to kada sam ugledao hrvatsku reklamu na jednom od velikih ekrana. Srce mi je zaigralo pa sam kolegama novinarima stalno pokazivao i govorio: 'To je moja zemlja! To je moja zemlja!'"

U zemlji koja ima oko 330 milijuna ljudi i koja je postala sinonim za melting pot, odnosno prostor koji spaja ljude iz mnogih dijelova svijeta, teško je opisati narod jednom riječju.

Mario ih je doživio kao izuzetno pristupačne, srdačne i otvorene.

Lako je započinjao razgovore, fasciniralo ga je koliko znaju o Hrvatskoj, s lakoćom su prebirali teme o našim nogometašima, prije svega o Luki Modriću, ali i ljepoti naše zemlje. „Rekli su mi tada da je Hrvatska jako poželjna destinacija Amerikancima“, kaže Mario.

"Imao sam priliku u New Yorku biti na premijeri ukrajinskog dokumentarca o ratu u Ukrajini. Tamo sam upoznao dio kulturne scene grada. Svi su bili otvoreni za razgovor, razmjenu ideja i razgovore o našim državama te tadašnjoj političkoj situaciji. To je bilo i vrijeme kada je Amerika iščekivala izbore i rasplet političke utrke. Naravno da su se u medijima osjećale određene napetosti, kao i među građanima s kojima sam razgovarao. Svi su imali svoje za i protiv o tome u kojem smjeru Amerika treba ići", rekao je.

Muzeji u Washingtonu većinom besplatni

Obišao je i neke od muzeja. Otkriva da je u Washingtonu većina muzeja besplatna pa svatko ima priliku vidjeti neka od najvećih djela naše civilizacije bez plaćanja ulaznice.

Posebno snažan dojam na njega je ostavio muzej Johna F. Kennedyja u Bostonu.

"Tko posjeti taj muzej, putuje kroz jedno od najzanimljivijih razdoblja američke povijesti. Tamo su izloženi predmeti bivše prve dame Jackie Kennedy, razne fotografije i dokumenti, citati čak i pribor koji su koristili. U jednom dijelu se nalazi i prostor koji predstavlja čuvenu prvu TV debatu Kennedy-Nixon iz 1960. ", govori Jurič.

Kennedy se u tom muzeju upoznaje kao političar, vidi se njegov put od uspona do tragične smrti nakon atentata, ali se upoznaje i njegov intimni život.

No kakvi su okusi Amerike? Mario kaže – vrlo specifični.

Oduševile ga kamenica Hrvata u New Orleansu

"U New Orleansu sam probao specijalitet u restoranu koji je osnovao Hrvat Drago Cvitanovich. Osmislio je recept za kamenice s grilla koje se poslužuju sa sirom i drugim dodacima. Potpuno drugačije od onoga na što smo navikli u Stonu gdje ih jedemo sirove s nekoliko kapi limuna", kaže Mario.

Otkriva da je ostao fasciniran kako je jedan Hrvat napravio malu kulinarsku revoluciju u New Orleansu, gradu jazza, močvara i mirisa morskih plodova.

Riječ je o restoranu Drago's u Louisiani i priči o Hrvatu koji je proživio svoj američki san. Rođen u Dalmaciji, Drago je stigao u Ameriku sa svega nekoliko osobnih stvari. Danas je njegov restoran gastronomska institucija New Orleansa.

Posebno se pamti njihova gesta nakon uragana Katrina kada su podijelili više od 75 tisuća besplatnih obroka ljudima koji su ostali bez svega.

Mario nastavlja da je tijekom svog boravaka u SAD-u posebno upamtio gastronomsku deliciju lobster roll, odnosno pecivo s jastogom.

"To sam probao u Bostonu. Nije jeftino, ali je odlično i svaki dan smo išli na bostonsku tržnicu kako bi jeli ovo tradicionalno jelo", otkriva.

U New Yorku je probao i peruansku hranu za koju kaže da je bila zanimljiva kombinacija piletine i banana.

"Neobično, ali ukusno", ocijenio je

Za New York kaže da je nekoliko ulica od Times Squarea trokut pizze te godine platio par dolara, te da je to bila najjeftinija hrana koju je vidio u New Yorku.

Za Marija je to bilo jedno od putovanja života, u tri tjedna osjetio je bilo ljudi, ponio impresivne razglednice sjećanja na nebodere, Broadway i aligatore. Neke je stereotipe razbio, ali i iskusio da i usred milijunskog New Yorka srce malo jače zakuca kad vidi boje svoje zemlje.