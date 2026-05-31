PRVO SP

Luka Vušković ispred Kanea! Dobio veliko priznanje, a postoje dvije opcije za sljedeću sezonu

Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Vušković je iza sebe ostavio Harryja Kanea, te Luisa Diaza i još jednog Hrvata, Andreja Kramarića

31.5.2026.
16:45
Sportski.net
Luka Vušković imao je, možemo slobodno reći, sezonu iz snova u HSV-u. Pokazao je svijetu o kakvom se talentu radi na stoperskoj poziciji, a stiglo mu je novo priznanje.

Naime, u glasanju uglednog njemačkog Kickera, završio je na trećem mjestu u izboru za igrača sezone u Bundesligi. U anketi Kickera pobijedio je uvjerljivo Michael Olise iz Bayerna koji je dobio 40,7 posto glasova. Iza njega je bio Yan Diomande iz Leipziga s 15,1 posto glasova, a onda slijedi Vušković s 11,1 posto.

Zanimljivo, Vušković je iza sebe ostavio Harryja Kanea, te Luisa Diaza i još jednog Hrvata, Andreja Kramarića koji je završio na šestom mjestu u izboru. 

 

 

Florian Plettenberg s njemačkog Skyja objavio je kako Luka Vušković ima ispred sebe dvije opcije. Nova posudba u HSV nije moguća, a dvije spomenute opcije su produženje ugovora s Tottenhamom s velikim povećanjem plaće ili odlazak u jedan od najvećih europskih klubova, a za njegove usluge navodno su zainteresirani velikani poput Barcelone, Real Madrida, Bayerna itd.

 

 

Luka Vušković odluku će donijeti nakon Svjetskog prvenstva jer sada svu koncentraciju želi usmjeriti na hrvatsku reprezentaciju.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaLuka VuškovićBundesligaHsvTottenham
