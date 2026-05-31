Luka Vušković ispred Kanea! Dobio veliko priznanje, a postoje dvije opcije za sljedeću sezonu

Luka Vušković imao je, možemo slobodno reći, sezonu iz snova u HSV-u. Pokazao je svijetu o kakvom se talentu radi na stoperskoj poziciji, a stiglo mu je novo priznanje.

Naime, u glasanju uglednog njemačkog Kickera, završio je na trećem mjestu u izboru za igrača sezone u Bundesligi. U anketi Kickera pobijedio je uvjerljivo Michael Olise iz Bayerna koji je dobio 40,7 posto glasova. Iza njega je bio Yan Diomande iz Leipziga s 15,1 posto glasova, a onda slijedi Vušković s 11,1 posto.

Zanimljivo, Vušković je iza sebe ostavio Harryja Kanea, te Luisa Diaza i još jednog Hrvata, Andreja Kramarića koji je završio na šestom mjestu u izboru.

Michael Olise has been voted Best player in the Bundesliga this season by fellow Bundesliga players. 199 players took part in the yearly @kicker survey. Second place went to Yan Diomande, third to Luka Vušković. Harry Kane was voted fourth, with Luis Díaz completing the top 5 pic.twitter.com/nwvdss5VNd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 31, 2026

Florian Plettenberg s njemačkog Skyja objavio je kako Luka Vušković ima ispred sebe dvije opcije. Nova posudba u HSV nije moguća, a dvije spomenute opcije su produženje ugovora s Tottenhamom s velikim povećanjem plaće ili odlazak u jedan od najvećih europskih klubova, a za njegove usluge navodno su zainteresirani velikani poput Barcelone, Real Madrida, Bayerna itd.

🚨🆕 A new loan move for Luka Vuskovic to Hamburger SV is currently not a topic. No talks. No negotiations.



He also confirms our news, saying a return is “impossible”. #HSV



At the moment, there are two options: a long-term contract extension with a top salary at Tottenham, or… pic.twitter.com/yfLe94qnLs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2026

Luka Vušković odluku će donijeti nakon Svjetskog prvenstva jer sada svu koncentraciju želi usmjeriti na hrvatsku reprezentaciju.