Traktorom vukao prikolicu s djecom, na nizbrdici se prevrnuo: Ima teške ozljede
Policija je dala detalje subotnje drame
Muškarac (49) teško je ozlijeđen nakon što se u subotu poslijepodne prevrnuo traktor kojim je upravljao na području Markuševca, izvijestila je policija.
Nesreća se dogodila 20. lipnja oko 14.15 sati u šumskom predjelu nedaleko Vidovca. Prema policijskim informacijama, 49-godišnjak je upravljao neregistriranim traktorom marke Tomo Vinković s priključenom prikolicom u kojoj je prevozio dvoje maloljetnika, a kretao se nerazvrstanom cestom.
Prilikom vožnje nizbrdicom došlo je do prevrtanja traktora. Prikolica se pritom nije prevrnula, zbog čega maloljetnici koji su se u njoj nalazili nisu ozlijeđeni.
Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđena težina ozljeda.