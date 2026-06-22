Traktorom vukao prikolicu s djecom, na nizbrdici se prevrnuo: Ima teške ozljede

Muškarac (49) teško je ozlijeđen nakon što se u subotu poslijepodne prevrnuo traktor kojim je upravljao na području Markuševca, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila 20. lipnja oko 14.15 sati u šumskom predjelu nedaleko Vidovca. Prema policijskim informacijama, 49-godišnjak je upravljao neregistriranim traktorom marke Tomo Vinković s priključenom prikolicom u kojoj je prevozio dvoje maloljetnika, a kretao se nerazvrstanom cestom.

Prilikom vožnje nizbrdicom došlo je do prevrtanja traktora. Prikolica se pritom nije prevrnula, zbog čega maloljetnici koji su se u njoj nalazili nisu ozlijeđeni.

Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđena težina ozljeda.