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Traktorom vukao prikolicu s djecom, na nizbrdici se prevrnuo: Ima teške ozljede

Traktorom vukao prikolicu s djecom, na nizbrdici se prevrnuo: Ima teške ozljede
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Foto: ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je dala detalje subotnje drame

22.6.2026.
8:12
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Muškarac (49) teško je ozlijeđen nakon što se u subotu poslijepodne prevrnuo traktor kojim je upravljao na području Markuševca, izvijestila je policija. 

Nesreća se dogodila 20. lipnja oko 14.15 sati u šumskom predjelu nedaleko Vidovca. Prema policijskim informacijama, 49-godišnjak je upravljao neregistriranim traktorom marke Tomo Vinković s priključenom prikolicom u kojoj je prevozio dvoje maloljetnika, a kretao se nerazvrstanom cestom.

Prilikom vožnje nizbrdicom došlo je do prevrtanja traktora. Prikolica se pritom nije prevrnula, zbog čega maloljetnici koji su se u njoj nalazili nisu ozlijeđeni.

Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđena težina ozljeda.

NesreĆaTraktor
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