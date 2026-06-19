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PREVEZENI U BOLNICU /

Sudarila se dva automobila u Slavoniji, više ljudi ozlijeđeno

Sudarila se dva automobila u Slavoniji, više ljudi ozlijeđeno
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Foto: Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni su prevezeni na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu u Požegi

19.6.2026.
8:58
Dunja Stanković
Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija
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Više osoba ozlijeđeno je jutros u prometnoj nesreći u Jakšiću, javlja požeško-slavonska policija. 

Dva automobila sudarila su se u Kolodvorskoj ulici ispred kućnog broja 65. 

Ozlijeđeni su prevezeni na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu u Požegi. 

Nakon očevida trebalo bi biti poznato više detalja o uzrocima nesreće. 

NesreĆaSlavonijaJakšićSudarCrna Kronika
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