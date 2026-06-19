Sudarila se dva automobila u Slavoniji, više ljudi ozlijeđeno

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Ozlijeđeni su prevezeni na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu u Požegi
Više osoba ozlijeđeno je jutros u prometnoj nesreći u Jakšiću, javlja požeško-slavonska policija.
Dva automobila sudarila su se u Kolodvorskoj ulici ispred kućnog broja 65.
Ozlijeđeni su prevezeni na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu u Požegi.
Nakon očevida trebalo bi biti poznato više detalja o uzrocima nesreće.