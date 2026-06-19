Sudarila se dva automobila u Slavoniji, više ljudi ozlijeđeno

Više osoba ozlijeđeno je jutros u prometnoj nesreći u Jakšiću, javlja požeško-slavonska policija.

Dva automobila sudarila su se u Kolodvorskoj ulici ispred kućnog broja 65.

Ozlijeđeni su prevezeni na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu u Požegi.

Nakon očevida trebalo bi biti poznato više detalja o uzrocima nesreće.