Otišao u gorice i više se nije vratio, pronašao ga susjed: 'Prizor je bio stravičan'

Nastavlja se niz tragedija u kojima su poginuli stradali u nesrećama s traktorima.

U najnovijem slučaju traktor se prevrnuo u križevačkom prigradskom naselju Sveta Helena te je poginuo je 71-godišnjak iz Križevaca. Njegovo beživotno tijelo pronašao je susjed su u srijedu, 10. lipnja, oko 9 sati u nasadu oraha.

"Rodom je tu iz Svete Helene i svaki dan je dolazio u svoje gorice i vodio je brigu i o trsima i orasima međaša s kojim je veliki prijatelj. Ujutro oko sedam sati nazvala nas njegova supruga i rekla da se sinoć nije vratio doma. Odmah smo krenuli u potragu za njim, a kad sam ušao u nasad oraha naišao sam na stravičan prizor. Traktor je bio prevrnut na bok i ispod je bilo beživotno tijelo. Mislim da će me taj šokantan prizor pratiti mjesecima", ispričao je potreseni susjed za portal podravski.hr

Nasad je inače na brijegu. Susjed je rekao za preminulog da je bio "pedantan".

"Možda mu je pozlilo jer je jučer bio težak dan. Što god da se dogodilo neće nam ga vratiti. I nas je potresla tragedija kao i njegovu suprugu, sinove i unuke. Za deset dana su unukine krstitke, a huda sudbina nam ga je uzela i umjesto slavlja sad smo svi zavijeni u crno", rekao je.

Tragedija i dan ranije

Podsjetimo, i u utorak, 9. lipnja na šumskom predjeli Donjeg Koncovčaka u Međimurskoj županiji također je poginuo vozač nakon što se traktor prevrnuo.

U pomoć su stigli djelatnici Hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, ali nisu mogli pomoći, objavio je portal međimurski.hr. Također u u mjestu Vugrišinec, u Međimurskoj županiji teško je ozlijeđen i 66-godišnjak nakon što je skrenuo s državne ceste u šumu. Klizeći traktorom, udarao je u stabla te ispao s vozila. Zaustavio se oko 25 metara ispod razine ceste.

Nakon pružene prve pomoći prevezen je do nogometnog igrališta u Lopatincu, odakle je helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu na daljnje liječenje.