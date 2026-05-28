SVE JE PROPALO /

Srpski Messi otišao u Bundesigu i sada proživljava noćnu moru

Foto: Christian Schroedter/imago sportfotodienst/Profimedia

U Njemačkoj su od Maksimovića očekivali velike stvari. Dobili su ništa

28.5.2026.
14:51
M.G.
Osamnaestogodišnji srpski nogometaš Andrija Maksimović nakon samo jedne sezone napustit će njemački RB Leipzig.

Maksimović, kojega su prozvali 'srpskim Messijem', u Leipzig je stigao prošloga ljeta iz Crvene zvezde za nešto više od 14 milijuna eura. Očekivalo se da će  Bundesligi eksplodirati, no on je potonuo i sada se na njega više ne računa.

Upisao je samo 10 nastupa i odigrao ukupno 108 minuta, bez ikakvog učinka.

"Na njega se ne računa. Nije u planovima trenera Olea Wernera i izvjesno je da će otići na posudbu", objavili su njemački mediji.

Od Maksimovića se jako puno očekivalo, no na 'velikoj sceni' nije se snašao i sada tek treba vidjeti gdje će nastaviti karijeru.

Rb LeipzigCrvena ZvezdaBundesliga
