Njemačka zavijena u crno uoči utakmice Kupa, navijač ušetao na stadion i preminuo

Njemačka zavijena u crno uoči utakmice Kupa, navijač ušetao na stadion i preminuo
Foto: Matthias Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

Leipzig je s laganih 4:1 slavio i plasirao se u osminu finala DFB pokala

29.10.2025.
8:55
Sportski.net
Matthias Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
Njemački nogomet jučer je zavijen u crno netom prije početka utakmice šesnaestine finala njemačkog Kupa između RB Leipziga i trećeligaša Energie Cottbusa u Cottbusu.  

Naime, jedan navijač Leipziga preminuo je na stadionu, prije početka utakmice, nakon što je ušetao na stadion. Samo se srušio, pružena mu je prva pomoć, prevezen je u bolnicu, ali tamo je potvrđena smrt. Leipzig je prije utakmice obavijestio navijače o tužnoj vijesti zbog toga je izostalo pravo navijanje i atmosfera. 

 

 

Leipzig je s laganih 4:1 slavio i plasirao se u osminu finala DFB pokala. Za Crvene bikove su zabijali Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi i dva puta Christoph Baumgartner

"Molimo vas za razumijevanje, ali u ovakvim trenucima nogomet pada u drugi plan", objavio je lajpciški klub na svojim društvenim mrežama.

