Njemačka zavijena u crno uoči utakmice Kupa, navijač ušetao na stadion i preminuo
Njemački nogomet jučer je zavijen u crno netom prije početka utakmice šesnaestine finala njemačkog Kupa između RB Leipziga i trećeligaša Energie Cottbusa u Cottbusu.
Naime, jedan navijač Leipziga preminuo je na stadionu, prije početka utakmice, nakon što je ušetao na stadion. Samo se srušio, pružena mu je prva pomoć, prevezen je u bolnicu, ali tamo je potvrđena smrt. Leipzig je prije utakmice obavijestio navijače o tužnoj vijesti zbog toga je izostalo pravo navijanje i atmosfera.
Tragically, one of our fans suffered a medical emergency while entering the stadium. We have just received the sad news that the RB Leipzig fan in question has since passed away in hospital.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 28, 2025
For this reason, and out of respect for their family, we are reducing our live coverage…
Leipzig je s laganih 4:1 slavio i plasirao se u osminu finala DFB pokala. Za Crvene bikove su zabijali Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi i dva puta Christoph Baumgartner.
"Molimo vas za razumijevanje, ali u ovakvim trenucima nogomet pada u drugi plan", objavio je lajpciški klub na svojim društvenim mrežama.
