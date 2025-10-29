Njemačka zavijena u crno uoči utakmice Kupa, navijač ušetao na stadion i preminuo

Njemački nogomet jučer je zavijen u crno netom prije početka utakmice šesnaestine finala njemačkog Kupa između RB Leipziga i trećeligaša Energie Cottbusa u Cottbusu.

Naime, jedan navijač Leipziga preminuo je na stadionu, prije početka utakmice, nakon što je ušetao na stadion. Samo se srušio, pružena mu je prva pomoć, prevezen je u bolnicu, ali tamo je potvrđena smrt. Leipzig je prije utakmice obavijestio navijače o tužnoj vijesti zbog toga je izostalo pravo navijanje i atmosfera.

Tragically, one of our fans suffered a medical emergency while entering the stadium. We have just received the sad news that the RB Leipzig fan in question has since passed away in hospital.



For this reason, and out of respect for their family, we are reducing our live coverage… — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 28, 2025

Leipzig je s laganih 4:1 slavio i plasirao se u osminu finala DFB pokala. Za Crvene bikove su zabijali Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi i dva puta Christoph Baumgartner.

"Molimo vas za razumijevanje, ali u ovakvim trenucima nogomet pada u drugi plan", objavio je lajpciški klub na svojim društvenim mrežama.

