Hrvatski trener opet remizirao. Luka Modrić odigrao cijelu utakmicu, ali drugi Hrvat je oduševio

Atalanta i Milan su u Lombardskom derbiju odigrali 1-1 na stadionu Gewiss u Bergamu u utakmici 9. kola talijanske Serie A.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gosti su došli do vodstva već u 4. minuti, a strijelac je bio Samuele Ricci uz malu pomoć domaćeg veznjaka Edersona kojeg je lopta okrznula na putu prema vratima i malo promijenila smjer, što je onemogućilo intervenciju vratara Carnesecchija. Atalanta je izjednačila u 35. minuti, kad je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić dodao, a neobranjivo je loptu u gornji desni kut poslao Ademola Lookman. Tako je momčad hrvatskog trenera Ivana Jurića već sedmi put u devet kola osvojila samo bod. Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 82. minute, a na drugoj strani je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić ponovno odigrao cijelu utakmicu za Milan i u 77. minuti zaradio žuti karton.

U prvoj večerašnjoj utakmici vodeći Napoli je pobijedio 1-0 na gostovanju kod Leccea. Kamerunski veznjak Frank Anguissa postigao je pobjednički pogodak u 69. minuti. Domaća momčad je imala priliku povesti u 56. minuti, ali je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić obranio kazneni udarac koji je izveo Francesco Camarda. Napoli je na vrhu ljestvice s 21 bodom. Milan je privremeno došao do druge pozicije sa 18 bodova, koliko ih ima i Roma, ali uz utakmicu manje. Atalanta je na šestoj poziciji sa 13 bodova. Šest od preostalih osam utakmica bit će odigrano u srijedu, a posljednje dvije u četvrtak.

<iframe id="sofa-standings-embed-33-76457" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/33/season/76457/standings/Serie%20A%2025%2F26?widgetTitle=Serie%20A%2025%2F26&showCompetitionLogo=true" style=height:1123px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif;text-align:left">

Tablice omogućuje <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/hr/turnir/nogomet/italy/serie-a/23#id:76457">Sofascore</a>

</div>

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon Dalićevog poziva progovorio za RTL Danas