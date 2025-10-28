Luka je razotkriven: Španjolci otkrili što je Modrić napravio za Real Madrid

Luka Modrić je još uvijek blisko povezan s Real Madridom, kojega je ovoga ljeta napustio nakon 12 godina i preselio u Italiju, gdje igra za Milan.

Modrić navodno redovno gleda utakmice Kraljevskog kluba i u odličnim je odnosima s bivšim suigračima, a ostao je i "mentor" talentiranom 20-godišnjem turskom veznjaku Ardi Guleru od kojega u Realu očekuju velike stvari.

Španjolski mediji pišu da se Luka javio Ardi nakon posljednjeg El Clasica. Real je u toj utakmici pobijedio 2:1, ali utakmica nije ostala u dobrom sjećanju Guleru koji je napravio veliku pogrešku prije izjednačujućeg gola Barce.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Moraš ostati miran. Takve stvari se događaju kada si mlad", navodno je stajalo u poruci koju je Modrić poslao Guleru.

"Modrić Ardi 'otvara oči'. Želi da shvati da je sada trenutak u kojemu uči, u kojemu će biti grešaka, te da radi naporno da se one ne bi ponavljale. Riječi Luke Modrića su izuzetno motivirale Ardu. On je uvjeren da će već u sljedećoj utakmici dokazati svoju kvalitetu", pišu španjolski mediji o toj Modrićevoj gesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuš mlade Slatinjanke ruši veće i jače hrvačice od nje: 'Ponosna sam, nadam se odlasku na OI'