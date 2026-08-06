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DFB POKAL /

Kup pun iznenađenja: Njemački velikani otvaraju sezonu na Voyo

Kup pun iznenađenja: Njemački velikani otvaraju sezonu na Voyo
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Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia

DFB pokal gledajte uživo i ekskluzivno na Voyo

6.8.2026.
20:59
Sportski.net
Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia
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Utakmice prvog kola nove sezone njemačkog Kupa, DFB Pokala, gledajte na Voyo.

DFB Pokal, jedno od najprestižnijih kup natjecanja na svijetu, svake sezone donosi iznenađenja i drame za pamćenje. To je natjecanje u kojemu amateri i niželigaši sanjaju o senzaciji protiv njemačkih velikana poput Bayern Münchena, Borussije Dortmund, RB Leipziga i Stuttgarta jer sve može biti dobiveno ili izgubljeno u jednoj utakmici.

Sportski urednici RTL-a odabrali su najatraktivnije utakmice sezone, a možete ih gledati uživo i ekskluzivno na Voyo od petka, 21. kolovoza.

Kup pun iznenađenja: Njemački velikani otvaraju sezonu na Voyo
Foto: VOYO

Petak, 21. kolovoza (20:45) – Hansa Rostock – Stuttgart

Aktualni osvajač DFB-Pokala Stuttgart gostuje kod Hanse Rostock na jednom od najtežih gostovanja prvog kola. Stuttgart je u naletu i u Rostocku će tražiti nastavak pobjedničkog niza u DFB Pokalu, dok će Hansa pred punim stadionom loviti veliko iznenađenje.

Nedjelja, 23. kolovoza (18.00) – Würzburger Kickers – Köln

Köln otvara svoju kup-sezonu protiv Würzburger Kickersa, neugodnog domaćina koji će igrati bez pritiska i pokušat će iskoristiti domaći teren te izboriti senzaciju protiv bundesligaša.

DFB pokal gledajte na Voyo

Utorak, 1. rujna (20.45) – Hamburg Eimsbütteler – Borussia Dortmund

Amaterski Hamburg Eimsbütteler ugostit će Borussiju Dortmund Nike Kovača u najvećoj utakmici klupske povijesti, dok će "Crno-žuti" nastojati izbjeći jedno od tradicionalnih kup-iznenađenja. 

Srijeda, 2. rujna (20.45) – VfL Osnabrück – Bayern

Prvak Bundeslige Bayern gostuje kod Osnabrücka i kreće u pohod na novi trofej kao veliki favorit. Ipak, u DFB-Pokalu nema popravnog ispita, pa će Bavarci morati ozbiljno pristupiti dvoboju protiv ambicioznog domaćina.

DFB pokal jedno je od najuzbudljivijih natjecanja u Europi. Svake godine imamo barem jednog sudionika koji iznenadi sve, a ove godine moći ćete ga ekskluzivno pratiti na platformi VOYO.

Dfb-pokalNiko KovačBorussia DortmundBayern MünchenRb LeipzigStuttgart
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