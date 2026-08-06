Kup pun iznenađenja: Njemački velikani otvaraju sezonu na Voyo

Utakmice prvog kola nove sezone njemačkog Kupa, DFB Pokala, gledajte na Voyo.

DFB Pokal, jedno od najprestižnijih kup natjecanja na svijetu, svake sezone donosi iznenađenja i drame za pamćenje. To je natjecanje u kojemu amateri i niželigaši sanjaju o senzaciji protiv njemačkih velikana poput Bayern Münchena, Borussije Dortmund, RB Leipziga i Stuttgarta jer sve može biti dobiveno ili izgubljeno u jednoj utakmici.

Sportski urednici RTL-a odabrali su najatraktivnije utakmice sezone, a možete ih gledati uživo i ekskluzivno na Voyo od petka, 21. kolovoza.

Foto: VOYO

Petak, 21. kolovoza (20:45) – Hansa Rostock – Stuttgart

Aktualni osvajač DFB-Pokala Stuttgart gostuje kod Hanse Rostock na jednom od najtežih gostovanja prvog kola. Stuttgart je u naletu i u Rostocku će tražiti nastavak pobjedničkog niza u DFB Pokalu, dok će Hansa pred punim stadionom loviti veliko iznenađenje.

Nedjelja, 23. kolovoza (18.00) – Würzburger Kickers – Köln

Köln otvara svoju kup-sezonu protiv Würzburger Kickersa, neugodnog domaćina koji će igrati bez pritiska i pokušat će iskoristiti domaći teren te izboriti senzaciju protiv bundesligaša.

DFB pokal gledajte na Voyo

Utorak, 1. rujna (20.45) – Hamburg Eimsbütteler – Borussia Dortmund

Amaterski Hamburg Eimsbütteler ugostit će Borussiju Dortmund Nike Kovača u najvećoj utakmici klupske povijesti, dok će "Crno-žuti" nastojati izbjeći jedno od tradicionalnih kup-iznenađenja.

Srijeda, 2. rujna (20.45) – VfL Osnabrück – Bayern

Prvak Bundeslige Bayern gostuje kod Osnabrücka i kreće u pohod na novi trofej kao veliki favorit. Ipak, u DFB-Pokalu nema popravnog ispita, pa će Bavarci morati ozbiljno pristupiti dvoboju protiv ambicioznog domaćina.

DFB pokal jedno je od najuzbudljivijih natjecanja u Europi. Svake godine imamo barem jednog sudionika koji iznenadi sve, a ove godine moći ćete ga ekskluzivno pratiti na platformi VOYO.