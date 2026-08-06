Auf, ovo bi bilo prelijepo! Pazite kako je adut rijeke uzdrmao vratnicu

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ŠTETA /

Rijeka je odlično počela utakmicu protiv Ilvesa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Poveli su Riječani već u 16. minuti pogotkom Jankovića, a vrlo brzo je moglo biti i više golova razlike.

U 26. minuti je sjajno zaprijetio Branko Pavić. Pucao je veznjak s distance, no nažalost to je završilo na vratnici.

Priliku pogledajte u videu, a utakmicu Rijeka – Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, od 20:45! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.