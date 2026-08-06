Rijeka nizala šanse, no na kraju minimalno slavila: Za prolaz u uzvratu

Konferencijska liga 1 Rijeka : 0 Ilves

SASTAVI:

Rijeka: Todorović - Devetak, Majstorović, Barco, Oreč - Dantas, Pavić - Janković, Fruk, Gojak - Adu-Adjei

Ilves: Krkalić - Rale, Väisänen, Kumpu, Bamba - Ala-Myllymäki, Kilo, Popovitch - Wallius, Hytönen, Kanga

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici svladali finski Ilves iz Tamperea sa 1-0 (1-0).

Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute.

Hrvatski je predstavnik od samog početka dao do znanja kako je kvalitetnija momčad od finskog sastava te je dominirao utakmicom. Ipak, prvu opasniju priliku imali su gosti, u 10. minuti su izborili slobodni udarac iz povoljne pozicije, sa 18 metara je pucao Wallius, ali Todorović je uspio blokirati taj šut.

To upozorenje Riječani su shvatili ozbiljno te zaredali sa svojim šansama.

S druge strane, prvu opasnu akciju Rijeka je okrunila golom. Fruk i Dantas su kombinirali na lijevoj strani, lopta je došla do Jankovića koji se odlučio na udarac sa 18 metara koji je odsjeo u samom gornjem lijevom kutu nemoćnog Krkalića.

Mogla je Rijeka do odlaska na odmor i povećati prednost, ali Pavić je u 26. minuti pogodio vratnicu, dok su u 35. minuti u istoj akciji pokušavali Janković, Fruk i Gojak, ali prvo je Krkalić obranio, potom je na mjestu bio i finski blok. Zaprijetio je u 37. minuti i Dantas, ali je sa 12 metara prebacio vrata.

U zadnjoj minuti nadoknade prvog poluvremena opet je Ilves prijetio nakon prekida, ali je pokušaj glavom Vaisanena nakon kornera prošao pored gola.

Drugo je poluvrijeme proteklo u mnogo slabijoj predstavi domaćih koji su prijetili samo s distance. Prvi je u nastavku zaprijetio Gojak, ali njegov udarac sa 20-ak metara obranio je Krkalić. Potom se čekalo sve do 80. minute kada je Krkalić zaustavio i udarac Oreča, a dvije minute kasnije vratar iz Sarajeva je obranio i pokušaj Jankovića.

Najbolju šansu za 2-0 Rijeka je imala u sudačkoj nadoknadi kada je Rukavina probio desni bok i ubacio u sredinu kaznenog prostora gdje je loptu zahvatio Majstorović, no Krkalić je opet bio na mjestu.

Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj.

Ukupni pobjednik dvoboja Rijeka - Ilves u zadnjem, 4. pretkolu igrat će protiv pobjednika susreta Bohemians - Midtjylland (0-2).

Tekstualni prijenos

KRAJ UTAKMICE! Rijeka je slavila 1-0

Utakmica Midtjylland - Bohemiansa završila je 2-0 pobjedom danskog sastava

90+3' Sjajno je sada Rukavina ubacio za Majstorovića, koji je ostao u napadu, no riječki kapetan nije dobro pucao.

90+2' Žuti karton za Ilves. Zaradio ga je Bamba.

90+1' Promjena kod Rijeke. Uzlazi Ćubelić, izlazi Gojak.

90' Igrat će se još najmanje pet minuta.

90' Sjajno je ubacio Oreč, no Gojakov udarac je neprecizan.

88' Novi udarac Jankovića. Ovog puta to nije bilo blizu.

88' Još jedna sjajna reakcija Krkalića. Rijeka je ubacila s lijeve strane, no bosanskohercegovački vratar je bio spreman.

83' Mijenja i Rijeka. Izlazi Devetak, ulazi Rukavina.

83' Nove izmjene kod gostiju. Izlazi Kanga, ulazi Tamminen.

83' Novi pokušaj Rijeke, no završio je u bloku.

82' Još jedan dobar pokušaj Rijeke s distance. Ovog puta je pucao strijelac jedinog pogotka Niko Janković.

80' Kakav udarac Oreč. Desni bočni Rijeke je potegnuo s velike distance, ali je Krkalić sjajno obranio.

Midtjylland povećao vodstvo protiv Bohemiansa. Sada je 2-0.

74' Žuti karton za Kangu.

71' Mijenja i Ilves. Izlaze Popovitch i Väisänen, ulaze Sacko i Miettunen.

71' Nove promjene kod Rijeke. Izlaze Tiago Dantas i Daniel Adu-Adjei, a ulaze Jakov Puljić i Justas Lasickas.

59' Mijenja sada i Ilves. Ulaze Riski i Multala, izlaze Hytonen i Ala-Myllymäki.

58' Velika obrana Krkalića. Pucao je Gojak s ruba šesnaesterca, no sjajno je obranio vratar Ilvesa.

54' Novi pokušaj Rijeke. Iz daljine je pucao Jankovića, a lopta je iz bloka otišla u korner.

50' Novi žuti karton za Rijeku. Dobio ga je Barco.

46' Promjena kod Rijeke. Iz igre je izašao Fruk, a ušao Samuele Vignato

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45+3' Kraj prvog poluvremena

45' Igrati će se još najmanje tri minute.

40' Opasno je sada pucao Dantas iz slobodnog udarca, no nije uspio iznenaditi Krkalića.

37' Novi pokušaj Rijeke. Sada je pucao Dantas. Dobio je Portugalac sjajnu loptu Fruka, ali je pucao iznad gola.

36' Kakvu je sada samo priliku imala Rijeka. Nekoliko je igrača uputilo udarac, no na kraju je Rijeka dobila samo udarac iz kuta.

35' Pokušao je sada Adu-Adjei. Engleski je napadač pucao, ali nije to bio težak posao za Krkalića.

Midtjylland je poveo 0-1 protiv Bohemiansa.

27' Prekršaj Finaca. Žuti karton je dobio Jesse Kilo.

26' Kakav udarac Pavića. Pucao je veznjak s distance, no nažalost to je završilo na vratnici.

26' Rijeka kruži oko šesnaesterca Ilvesa i čeka priliku.

16' GOOOL! Janković zabija za 1-0. Sjajno je veznjak primio loptu, napravio si prostora i s distance zabio za vodstvo domaćina.

14' Novi udarac Rijeke. Pucao je Pavić, no lopta je završila u korneru.

11' Žuti karton za Branka Pavića zbog prekršaja u opasnoj zoni.

2' Prva prilika na utakmici. Niko Janković je s lijeve strane ubacio na glavu Tonija Fruka koji puca ravno u Krkalića.

1' Krenula je utakmica na Rujevici.

Utakmica počinje u 20:45

Najava

Rijeka večeras od 20:45 igra prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon irskog Derry Cityja u drugom pretkolu protivnik je finski Ilves, koji je ranije izbacio islandski Stjarnan i luksemburški Differdange.

Rijeka je, dakako, favorit u ovom dvoboju, ne samo zbog razlike u kvaliteti, već i u formi. Ilves se nakon 18 kola nalazi na devetom mjestu finskog prvenstva, pa hrvatski prvak stoga ima nominalno povoljan put do sljedeće faze, gdje bi se trebao sastati s boljim iz susreta Bohemiansa i Midtjyllanda.

Hoće li Rijeka uspjeti iskoristiti tu nominalnu prednost, vidjet ćemo od 20:45. Utakmicu Rijeka – Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, od 20:45! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.