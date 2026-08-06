Je li ovo sastav Rijeke za novi izazov? Stopostotni Bijeli s Rujevice s ovih 11 traži pobjedu

Igrači Rijeke kao napete puške čekaju novi europski ogled. Večeras od 20:45, uz izravni prijenos na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, Riječani igraju protiv finskog Ilvesa.

Nakon što je u drugom pretkolu Konferencijske lige s ukupnih 2-0 svladala irski Derry City, Rijeka nastavlja svoj put prema ligaškoj fazi natjecanja. U trećem pretkolu čeka je, kao što smo rekli, finski Ilves, koji je izborio prolazak nakon dramatičnog dvoboja protiv islandskog Stjarnana i boljeg izvođenja jedanaesteraca. Riječani u ovaj domaći susret ulaze kao veliki favoriti te se očekuje da bez većih poteškoća preskoče finsku prepreku.

Rijeka u tri nastupa ima isto toliko pobjeda i ne treba biti pametan da bi se reklo kako su Bijeli s Rujevice uspješno otvorili novu sezonu. Momčad iz Rijeke je do stopostotnog učinka stigla trima tijesnim i pragmatičnim pobjedama. Riječani su u drugom pretkolu Konferencijske lige eliminirali irski Derry City, svladavši ga u obje utakmice rezultatom 1-0. Uspješan niz nastavili su i na otvaranju prvenstva pobjedom 2-1 protiv Rudeša. Rezultat je bio minimalan, ali Rijeka je tijekom susreta, a osobito u prvom poluvremenu, potpuno nadigrala suparnika.

U četvrtak na Rujevicu stiže finski Ilves, protivnik Rijeke u prvoj utakmici trećeg kvalifikacijskog kola Konferencijske lige. Finska je momčad prošle sezone završila na drugom mjestu, samo bod iza prvaka Intera iz Turkua, no u aktualnom prvenstvu pruža znatno skromnije rezultate. Nakon 18 kola lige, koja se igra po sustavu proljeće–jesen, Ilves zauzima tek devetu poziciju.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici Finci su u nedjelju izgubili na gostovanju kod Oulua 0-1. Do ogleda s Rijekom stigli su preko luksemburškog Differdangea, s kojim su najprije odigrali 0-0, a potom u uzvratu slavili 3-1, te islandskog Stjarnana.

Nakon poraza 0-1 u prvoj utakmici u Garðabaeru, Ilves je u Tampereu pobijedio 2-1 i izborio izvođenje jedanaesteraca. U raspucavanju su Finci bili uspješniji rezultatom 5-4 te osigurali dvoboje s Rijekom.

Matjaž Kek trebao bi na teren poslati momčad s Aleksom Todorovićem na vratima. Obrambenu četvorku činili bi Ante Oreč, Ante Majstorović, Alfonso Barco i Mladen Devetak. U veznom redu za ravnotežu bi bili zaduženi Tiago Dantas i Branko Pavić, dok bi ispred njih djelovali Gabriel Rukavina, Toni Fruk i Niko Janković. Najistureniji igrač Rijeke trebao bi biti Daniel Adu-Adjei.

Mogući sastav Rijeke (4-2-3-1) za Ilvesa: Todorović; Oreč, Majstorović, Barco, Devetak; Dantas, Pavić; Rukavina, Fruk, Janković; Adu-Adjei.