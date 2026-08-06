Poznati trener analizira Rijeku i otkriva Kekovu tajnu: 'Oni su kao avion koji se dizajnira u letu'

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige. Suparnik odabranicima Matjaža Keka je finski Ilves.

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Cijenjeni nogometni trener Dragan Skočić za Net.hr nudi detaljnu analizu stanja u momčadi Matjaža Keka, secira finskog protivnika te se osvrće na početak sezone za vodeće hrvatske klubove. Skočić, koji je i sam vodio Rijeku, ističe kako je momčad još u fazi izgradnje, ali da Kekova pragmatičnost i klupsko iskustvo u Europi predstavljaju ključnu prednost.

Kek je pragmatičan trener, traži disciplinu i blok, odgovornost u linijama. Ali, prerano je pričati o nekom napadu koji je fluidan i u kojem postoji kemija. Treba dati vremena jer neki igrači nisu u adekvatnom pogonu, neki nisu bili na pripremama, a dolazit će još igrača. Rijeka posljednjih godina uvijek funkcionira tako. Ja sam jednom rekao da je to kao avion koji leti, a dizajnira se u zraku. Oni uvijek traže rješenja u hodu, ali zadnjih godina su pokazali da uvijek nađu način. Dragan Skočić.

Foto: Alireza Zeinali/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Očekivanja na Rujevici i trenutno stanje Rijeke

Kakva su vaša očekivanja i kako vam se čini Rijeka na početku sezone?

"Po meni, ne znam da li Rijeka igra utakmice da bi mogli suditi igru Rijeke već po prvim kolima i tu će još igrači dolaziti i odlaziti, vraćat će se oni povrijeđeni. Znači, Derry City, Rudeš, premalo je to za ocjenu dosadašnjih nastupa Rijeke. Rijeka je čvrsta u defanzivnom bloku, odgovorna, a mislim da je proces stvaranja automatizama još uvijek u tijeku. Traži se neka idealna kemija, pogotovo protiv protivničkog niskog bloka. Kek izbjegava prekomjerno eksperimentiranje. Treba mu vremena za taj napadački, fluidni potencijal, treba još vidjeti. Tu ima još igrača koji su ozlijeđeni, kao Janković koji je falio dosta na pripremama. Uz Franka i Dantea, to može biti stvarno zanimljivo kad se vrate. Žao mi je što nije došao Šotiček. Mislim da bi Šotiček koristio puno Rijeci. Takav tip igrača nedostaje Rijeci. Podcjenjivanje protiv Ilvesa je skroz zabranjeno. Rijeka je bolja, Rijeka je favorit. To se vidi i financijski i kadrovski. Vrijednost same momčadi pokazuje dosta, ali ne pobjeđuje uvijek vrijednost. Imaju i oni igrače koji su veterani u obrani, posjeduju u rosteru i mlade igrače Teemu Hitonena i Maksima Stjopina koji imaju brzinu i dobra kretanja. Ne treba Ilves podcjenjivati. Rijeka je bolja, favorit, a kažem, vidjet će se na što će to sve doći u samoj utakmici", govori Dragan Skočić.

Spomenuli ste Šotičeka. Je li Šotiček pogriješio što je otišao u Hajduk, da li je možda trebao odabrati Rijeku i je li vas iznenadio Šotičekov odabir Hajduka?

"Ne bih ulazio u to je li Šotiček pogriješio ili nije. Nije me, ako me već pitate, iznenadilo to što je Šotiček odabrao Hajduk. Marin Šotiček je odabrao Hajduk po nekim svojim kriterijima. Samo kažem da bi Marin Šotiček Rijeci dobro došao. Rijeci bi dobro došao takav tip igrača. Neki igrači u Rijeci su mi zanimljivi tipa Toni Fruk, Dantas i Vignato koji manje igra zbog ozljeda, a po meni je dobar igrač. Uz Šotičeka, to bi stvarno bila jedna perspektivna, mlada i dobar Rijeka. Ne bih ulazio u odabir Šotičeka. To je njegova osobna stvar. Teško je to komentirati što bi bilo kad bi bilo. Govorim iz spektra Rijeke da bi Šotiček dobro došao momčadi. Mislim da će Hajduk isto profitirati sa Šotičekom koji je dobar igrač, silovit, tehnički dobar. Vjerujem da će se u dobro smjeru razvijati. Imao je jednu određenu stagnaciju, pa se nadam da će isplivati sav njegov talent. E sad, je li Šotiček trebao odabrati Rijeku, Dinamo ili Hajduk, ne bih u to ulazio. Šotiček je zbog nečeg odabrao Hajduk. Želim mu sve najbolje, mislim da je perspektivan igrač. I reprezentacija Hrvatske može profitirati od Šotičeka u budućnosti".

Finski protivnik i ključ pobjede

Što će biti ključno protiv finskog sastava i očekujete li možda obrambeni blok i "autobus" u njihovoj strategiji?

"Vjerujem da Rijeka treba biti svjesna što može donijeti dobra utakmica i poduzeti sve što može da dobije utakmicu. Finci su čvrsta, disciplinirana ekipa. Možda su sad u boljem natjecateljskom ritmu, ali isto tako treba računati na ovu temperaturu koja je visoka. Mislim da Fincima to ne bi trebalo odgovarati. Ima tu nekih nepoznanica. Pričamo o natjecateljskom ritmu i svježini u početku.

U Rijeci se još neki igrači navikavaju na sustav igre. Treba vidjeti sve kako će biti. Sigurno možemo očekivati da će oni biti više zatvoreni, možda će vrebati priliku iz kontre. Stjopin je brzi krilni igrač. Ilves je čvrsta momčad i nije za podcjenjivanje. Ne treba sad, kao što sam kazao već, gledati vrijednost ekipe kroz milijune. I ono što sam rekao na početku, podcjenjivanje je zabranjeno."

Drugi mandat Matjaža Keka

Prerano je za ocjene kao što ste rekli, ali jesu li postulati igre i strategije Matjaža Keka očekivani?

"Kek je pragmatičan trener, traži disciplinu i blok, odgovornost u linijama. Ali, prerano je pričati o nekom napadu koji je fluidan i u kojem postoji kemija. Treba dati vremena jer neki igrači nisu u adekvatnom pogonu, neki nisu bili na pripremama, a dolazit će još igrača. Rijeka posljednjih godina uvijek funkcionira tako. Ja sam jednom rekao da je to kao avion koji leti, a dizajnira se u zraku. Oni uvijek traže rješenja u hodu, ali zadnjih godina su pokazali da uvijek nađu način. Trebat će određeni period da to profunkcionira, ali odgovornost u defanzivnom bloku je već prisutna. Napad i kemija, automatizmi, su druga priča, to se treba graditi."

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tek je početak sezone, klubovi igraju u Europi. Kako vam izgledaju Dinamo, Hajduk i Varaždin?

"Ne bih želio podcjenjivati ičije protivnike, ali mislim da je, recimo, Dinamo konkretno puno, puno bolja ekipa od Kauno Žalgirisa i trebalo je to apsolvirati, što je Dinamo napravio uvjerljivo. To su dosta velike razlike. Što se tiče Hajduka, oni isto grade ekipu, ali treba biti iskren i reći da sam očekivao da će Hajduk proći Pafos nakon što su ih pobijedili na Poljudu u prvoj utakmici 2-0. Mi uvijek tražimo odmah i rezultat i sve, a to su sve momčadi koje su sada u izgradnji. Nadam se da će se Hajduk izgraditi. Varaždin je ispao iz Europe, ali su odigrali hrabru utakmicu i vidi se da trener Nikola Šafarić radi odličan posao, da je vrlo perspektivan trener. Puno je toga donio u Varaždin. Varaždin se stabilizirao, gradi se pomalo, ali pomaknuo se s mjesta i približio Europi. Ne treba sad tražiti da djeluje kao netko tko ima iskustva igranja europskih utakmica. Rijeka, konkretno, u ovoj utakmici ima i iskustvo igranja europskih utakmica, što nije zanemarivo. Rijeka, Dinamo i Hajduk su u takvim utakmicama puno iskusniji i to sigurno može povećati ulogu favorita."

Varaždin je na startu nove sezone SHNL-a pobijedio Hajduk na svom terenu 2-1. Marko Livaja je promašio penal za 2-2. Kako to komentirate i je li vas sve navedeno iznenadilo?

"Nije me iznenadilo. Varaždin je i prije pokazao da može dobivati takve utakmice. Kažem, Hajduk je isto, kao što sam rekao, u izgradnji momčadi. Imaju nove igrače u rosteru, dosta je tu mladih igrača, dosta je tu nekih stranih igrača koji se trebaju adaptirati. Znači, nije lako. Ima tu i određenih problema drugog tipa, ali sve je to rano za neke ocjene. Počela je sezona pa ćemo vidjeti. Prijelazni rok još traje pa je moguće da sve momčadi još dovedu ili izgube neke igrače", navodi Dragan Skočić.

Iskustvo i pragmatičan pristup trenera Keka trebali bi biti dovoljni da Rijeka uspješno preskoči finsku europsku prepreku na Rujevici. Vidjet ćemo kako će biti i što će se dogoditi.