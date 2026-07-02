Poznati novinar ispričao se Draganu Skočiću u emisiji pred čitavom nacijom zbog velike nepravde

Sve dođe na svoje, iako to Draganu Skočiću i njegovim suradnicima i nije neka satisfakcija. Naime, poznati iranski novinar Javad Khiabani javno se ispričao u ime čitavog Irana i iranskog naroda Draganu Skočiću, bivšem uspješnom izborniku Irana, što ga je tamošnji nogometni savez u rujnu 2022. šokantno otpustio unatoč rekordnim rezultatima u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. u Kataru:

'Gospodine Skočiću! Naš nogomet vam duguje ispriku'

"Gospodine Skočiću! Naš nogomet vam duguje ispriku", kazao je pred čitavom nacijom Javad Khiabani.

Khiabani je, kako navode iranski mediji, tu povijesnu izjavu prvi put iznio u televizijskim i specijaliziranim emisijama posvećenima nogometnoj reprezentaciji Irana. Kasnije ju je ponovio i u sportskom programu "Bar Jam”, koji se emitira na poznatoj iranskoj platformi Varzesh Three. U tim emisijama, gdje mu često društvo pravi bivša iranska nogometna zvijezda Khodadad Azizi, redovito se analizira stanje i razvoj iranskog nogometa.

Iran ispao sa SP-a u Sjevernoj Americi

Javad Khiabani komentirao je u emisiji u kojem se raspravljalo i o nastupu iranske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Nogometna reprezentacija Irana ispala je u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2026. u Sjevernoj Americi, završivši na trećem mjestu u skupini G s tri osvojena boda. Iran je proglašen jednom od najnesretnijih nacija turnira jer je natjecanje završio bez poraza, ali mu tri remija nisu bila dovoljna za povijesni prolazak u nokaut-fazu. Stručnjaci u Iranu kritiziraju izbornika Amira Ghalenoeija i okrivljuju ga za neuspjeh. Objava na internetu na kojoj se Javad Khiabani ispričava Draganu Skočiću, a koju su prenijeli vodeći sportski i ostali mediji u Iranu, poput najčitanijeg tamošnjeg sportskog portala Varzesh3, prikupila je preko 2.5 milijuna pregleda.

Dragan Skočić preuzeo je iransku reprezentaciju 6. veljače 2020. u teškoj situaciji u drugom krugu kvalifikacija pod vodstvom Marca Wilmotsa, s već upisanim porazima od Bahreina i Iraka, no pod njegovim vodstvom momčad je doživjela preporod. Ne samo da je Iran osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo, već je to učinio na rekordan način, o čemu se i danas priča u azijskim nogometnim krugovima. Skor s Iranom: Pobjede: 12

​Neriješeno: 1

​Porazi: 1 Zbog tih rezultata našao se Dragan Skočić i na širem popisu IFFHS-a za najboljeg izbornika svijeta 2021. godine, uz trenerska imena poput Roberta Mancinija, Lionela Scalonija i Didiera Deschampsa. Od Azijske nogometne konfederacije (AFC) dobio je nagradu Special Achievement Award (Nagrada za posebno postignuće).

Dragan Skočić preuzeo je iransku reprezentaciju 6. veljače 2020. u teškoj situaciji u drugom krugu kvalifikacija pod vodstvom Marca Wilmotsa, s već upisanim porazima od Bahreina i Iraka, no pod njegovim vodstvom momčad je doživjela preporod. Ne samo da je Iran osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo, već je to učinio na rekordan način, o čemu se i danas priča u azijskim nogometnim krugovima.

Zbog tih rezultata našao se i na širem popisu IFFHS-a za najboljeg izbornika svijeta 2021. godine, uz trenerska imena poput Roberta Mancinija, Lionela Scalonija i Didiera Deschampsa. Od Azijske nogometne konfederacije (AFC) dobio je i nagradu Special Achievement Award (Nagrada za posebno postignuće).

Skočić i njegov stručni stožer s reprezentacijom Irana u kvalifkacijama za SP 2022. oborili su rekord osvojivši 25 od mogućih 30 bodova u 10 utakmica, ali je na kraju uspješne priče dobio otkaz, zajedno s jakim okupljenim stožerom, hrvatskim, s jednim Krunom Rendulićem (tadašnjim trenerom Zrinjskog iz Mostara i svojim kumom), iskusnim Marijom Totom i Mladenom Žganjerom...

Rekordni Skočić i suradnici

Dragan Skočić i njegovi suradnici imali su niz od čak 15 utakmica bez poraza, a Iran je odveo na Svjetsko prvenstvo u Katar i do 23. mjesta na Fifinoj rang ljestvici. Iran se tada na dojmljiv način, kao najbolja reprezentacija Azije, plasirao na Mundijal. Sve je izgledalo sjajno, navijači su bili presretni i puni optimizma uoči još jednog velikog turnira, a onda su krenuli problemi. Na kraju je novi predsjednik tamošnjeg Saveza odlučio promijeniti Skočića i ekipu. Bilo je tad, istina, dosta tenzija, stalno su mijenjali predsjednika u Savezu u kojem očito nije sve tada štimalo. Došao je predsjednik koji je bio prije Skočića i koji je praktički razorio financijski taj isti nogometni Savez. Iranska reprezentacija je bila na rubu ispadanja i u kvalifikacijama nisu smjeli ispustiti bod.

Napravili su Dragan Skočić i društvo poslije toga sjajan posao, najbolji rezultat u povijesti Azije u kvalifikacijama, ali nije bilo dostatno da ode na Svjetsko prvenstvo.

Dragan Skočić je krajem listopada 2022. u opsežnom intervjuu za portal Net.hr kazao sljedeće:

Skočićev intervju za portal Net.hr u studenom 2022.

"Misli da smo Carlos Queiroz i ja dosta različiti po samom razmišljanju o igri. Mislim da sam ja puno ofenzivniji. Znate, moram vam ovo reći. Kad ja dijelim trenere, kažu netko je učitelj, netko je, pak, lider, netko je ovakav, netko je onakav. Moja podjela trenera je vrlo jednostavna - ili preuzimaš rizik ili ne. Mislim da sa puno više preuzimao rizika u igri od njega i nikad si ne bi dozvolio, ma koliko da je jak suparnik, da se ti sad povučeš. Da vam to bolje objasnim. Dakle, kad igraš protiv jakog suparnika, onda moraš još više vjerovati svojoj momčadi. Da sam ja na klupi Irana, ne vjerujem da bi 'parkirao autobus' protiv Engleza i u tom smislu smo drugačiji. Različito gledamo na nogomet. Ja isto mislim da bi dosta stvari bilo bolje samnom kao izbornikom, da sam ostao", rekao nam je tada u uvodu Dragan Skočić i nastavio:

"Na koncu, uvijek kažem, ne možeš sastaviti ekipu od lojalnih igrača, koji su tu lojalni. Treba sastaviti najbolju moguću ekipu, ne samo pozicijsku nego i stvoriti neke odnose, koji su dosad bili pod nekim drugim ključevima. Ja to moram reći, jer ima tu dosta, u ovim mojim rečenicama, ima dosta pozadine oko toga svega kako se to odigravalo i zato moram i ja ovako izaći, istupiti u javnost... Mislim, to je ono što sam vidio. Kad sam vidio sastav ja sam se čudio, nisam mogao vjerovati. Mislio sam da je neka greška. Što ćemo dalje pričati kad vidite, recimo, da je za predsjednika Saveza Irana u nogometu došao sad čovjek koji je bio u Savezu kad sam ja došao. Potrošili su 7 milijuna eura na Wilmotza koji je bio tamo, ne znam, mjesec dana i skroz su jednom nogom bili ispali već u onim prijašnjim kvalifikacijama Azije, ne sad ovim, našim rekordnim. Iran nije smio izgubiti ni bod i taj isti čovjek je došao na mjesto predsjednika. Što ćemo reći i da dovedu izbornika koji je dva puta nije prošao dalje, te sad i po treći put... Znači, oni su ga zvali nakon što dva puta u karijeri sa svojim momčadima nije prošao grupu. I eto sad i treći... Isto tako, doveli su izbornika kojem je ovo treća reprezentacija u istom ciklusu, pazite vi to. To nikad u životu nisam vidio".

Cijeli intervju s Draganom Skočićem za portal Net.hr iz studenog 2022. godine čitajte - OVDJE.

Skočić u 'Maksanovom korneru': 'Ponosan sam na sve postignuto u Iranu'

Nedavno je Dragan Skočić ugostio u Rijeci na Kantridi podcast portala Net.hr "Maksanov korner" u kojem se osvrnuo na tu epizodu na klupi Irana. Skočić je otvoreno progovorio o povijesnim rezultatima koje je postigao, ali i o razlozima zbog kojih, unatoč svemu, nije vodio Iran na Svjetskom prvenstvu. Skočić je otvoreno progovorio o povijesnim rezultatima koje je postigao, ali i o razlozima zbog kojih, unatoč svemu, nije vodio Iran na Svjetskom prvenstvu.

Preuzeli ste Iran u jednoj teškoj situaciji, a onda ste napravili povijesni rezultat. Ne samo da ste se kvalificirali, nego ste srušili i reprezentativni rekord.

"To nije bio samo reprezentativni, nego azijski rekord. Nitko nikad nije brže osigurao kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Imali smo najviše pobjeda zaredom. Dobio sam i neku nagradu od Azijske konfederacije za taj uspjeh."

Je li vam žao zbog toga?

"Pa nije mi žao. Ja imam svoj karakter i u toj situaciji mislim da nisam dijelio vrijednosti s ljudima iz Saveza. Nije mi uopće žao. Ponosan sam na put koji sam napravio iz jedne nemoguće situacije jer sam ih doveo na Svjetsko prvenstvo."

Prije reprezentacije, ostvarili ste i ogroman uspjeh s klubom Tractor, donijeli ste im naslov nakon 55 godina. Kakve su uspomene na taj doček?"

"Na dočeku je bilo 120 tisuća ljudi na stadionu i još 200 tisuća izvan njega. To je bilo sigurno nezaboravno. Ali i tada smo imali dosta otpora i od samog saveza, kojima nije bilo baš drago da Tractor sa mnom na čelu bude prvak."

Iako je njegova iranska priča završila, Skočić ne odbacuje mogućnost povratka u taj dio svijeta.