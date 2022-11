Trebao je biti još jedan Hrvat - izbornik na SP-u u Katru, ali doživio je sudbinu bosanskohercegovačkog stručnjaka Vahe Halilhodžića na klupi Maroka. Dragan Skočić (54) s reprezentacijom Irana u kvalifkacijama za SP oborio je rekord osvojivši 25 od mogućih 30 bodova u 10 utakmica, ali je na kraju uspješne priče šokantno dobio otkaz, zajedno s jakim okupljenim stožerom, hrvatskim, s jednim Krunom Rendulićem (novim trenerom Zrinjskog iz Mostara i svojim kumom), Marijom Totom i Mladenom Žganjerom...

Odličan posao na klupi Irana - za pamćenje

Hit trener imao je niz od čak 15 utakmica bez poraza, a Iran je odveo na Svjetsko prvenstvo u Katar i do 23. mjesta na Fifinoj rang ljestvici.

Iran se na dojmljiv način, kao najbolja reprezentacija Azije, plasirao na ovogodišnji Mundijal. Sve je izgledalo sjajno, navijači su bili presretni i puni optimizma uoči još jednog velikog turnira, a onda su krenuli problemi. Na kraju je novi predsjednik tamošnjeg Saveza odlučio promijeniti Skočića i ekipu. Zašto, pobogu?

Nitko nije očekivao takav rasplet

Dogodilo se to u rujnu i nitko to nije očekivao, ili barem malo tko. Počele su dolaziti informacije iz medija. Bilo je tad, istina, dosta tenzija, stalno su mijenjali predsjednika u Savezu u kojem očito sve ne štima. Došao je predsjednik koji je bio prije Skočića i koji je praktički razorio financijski taj isti nogometni Savez. Iranska reprezentacija je bila na rubu ispadanja i u kvalifikacijama nisu smjeli ispustiti bod.

Napravili su Dragan Skočić i društvo poslije toga sjajan posao, najbolji rezultat u povijesti Azije u kvalifikacijama, ali nije bilo dostatno da ode na Svjetsko prvenstvo.

Iranci ispali sa SP-a

Iako su Iranci loše krenuli u turnir izgubivši 2-6 od Engleske, u drugom su nastupu nadigrali Wales s 2-0. Na kraju su ispali s turnira nakon poraza od SAD-a u skupini B.

Dragan Skočić, bivši nogometaš Rijeke, Las Palmasa, Compostela, Novalje i AL-Ittihad Kalbe, javio nam se danas i otvorio nam dušu.

"Misli da smo Carlos Queiroz i ja dosta različiti po samom razmišljanju o igri. Mislim da sam ja puno ofenzivniji. Znate, moram vam ovo reći. Kad ja dijelim trenere, kažu netko je učitelj, netko je, pak, lider, netko je ovakav, netko je onakav. Moja podjela trenera je vrlo jednostavna - ili preuzimaš rizik ili ne. - Mislim da sa puno više preuzimao rizika u igri od njega i nikad si ne bi dozvolio, ma koliko da je jak suparnik, da se ti sad povučeš. Da vam to bolje objasnim. Dakle, kad igraš protiv jakog suparnika, onda moraš još više vjerovati svojoj momčadi. Da sam ja na klupi Irana, ne vjerujem da bi 'parkirao autobus' protiv Engleza i u tom smislu smo drugačiji. Različito gledamo na nogomet. Ja isto mislim da bi dosta stvari bilo bolje samnom kao izbornikom, da sam ostao", kazao nam je u uvodu Dragan Skočić i nastavio:

"Na koncu, uvijek kažem, ne možeš sastaviti ekipu od lojalnih igrača, koji su tu lojalni. Treba sastaviti najbolju moguću ekipu, ne samo pozicijsku nego i stvoriti neke odnose, koji su dosad bili pod nekim drugim ključevima. Ja to moram reći, jer ima tu dosta, u ovim mojim rečenicama, ima dosta pozadine oko toga svega kako se to odigravalo i zato moram i ja ovako izaći, istupiti u javnost... Mislim, to je ono što sam vidio. Kad sam vidio sastav ja sam se čudio, nisam mogao vjerovati. Mislio sam da je neka greška."

Pozadina i priča

Zamolili smo ga da nam malo pobliže pojasni meritum stvari, pozadinu i priču...

"Jednom sam rekao, u jednom intervjuu, da nisam tip koji u parku gazi cvijeće, nego idem okolnim putem. Bilo je tu dosta stvari iza leđa. Na kraju vam sve to, nekako, dođe na svoje. Ma, jednostavno je to drugačiji pristup i tu je problem. Odjednom je reprezentacija Irana postala najstarija na prvenstvu. On je zvao neke igrače poput Rouzbeh Cheshmija, Ramina. Kod mene ne bi igrao ni Karim Ansarifard kao ni kapetan Ehsan Hajsafi. Ja i moj tim smo pomladili momčad i dobili smo neku novu energiju. I onda odjednom, kao da se vraćaš na neke stare postavke. Jer, razmišljao sam ne samo ići na SP, nego sam razmišljao ostaviti nešto za buduće trenere. S tog aspekta mi je to katastrofa ispalo."

Nije tu stao, nastavio nam je Dragan Skočić objašnjavati...

"Što ćemo dalje pričati kad vidite, recimo, da je za predsjednika Saveza Irana u nogometu došao sad čovjek koji je bio u Savezu kad sam ja došao. Potrošili su 7 milijuna eura na Wilmotza koji je bio tamo, ne znam, mjesec dana i skroz su jednom nogom bili ispali već u onim prijašnjim kvalifikacijama Azije, ne sad ovim, našim rekordnim. Iran nije smio izgubiti ni bod i taj isti čovjek je došao na mjesto predsjednika."

To nije bilo sve...

"Što ćemo reći i da dovedu izbornika koji je dva puta nije prošao dalje, te sad i po treći put... Znači, oni su ga zvali nakon što dva puta u karijeri sa svojim momčadima nije prošao grupu. I eto sad i treći... Isto tako, doveli su izbornika kojem je ovo treća reprezentacija u istom ciklusu, pazite vi to. To nikad u životu nisam vidio".

'Nikakva logika u ovoj priči nije egzistirala'

"Ne prođe Kolumbija s njim, ne prođe ni s Egiptom i onda dođe na klupu Irana nakon toga. Bio je to neki faktor, ono, u kojima nije egzistirala neka logika. Ali dobro, dobro sam ja to podnio na kraju. Brutalno je ti iskustvo, brutalno zato što sam tri godine radio tamo, a ono... Napraviš, odradiš najbolje kvalifikacije u povijesti kvalifikacija u Aziji ikad. Tih osvojenih 25 bodova je najveći broj bodova, najbrže smo završili kvalifikacije, ma potučeni su svi rekordi. Još i neki interni rekordi njihovi. Primjerice, Bahrein nisu nikad bili dobili vani... Ma, iluzorno je i nebitno sad pričati o tome. Bio sam tamo u kontaktu malo i s Vahidom Halilhodžićem. Na AL-Jazeera Balkan sam 7 dana radio analizu SP-a i on je malo teže to podnio od mene. Što ćemo, život ide dalje, na neke stvari ne možemo računati", zaključio je Dragan Skočić.