Sitno odbrojavamo do početka SP u nogometu koje sutra započinje u Kataru utakmicom na Al Bayt stadionu između domaćina i Ekvadora u skupini A, s početkom u 17.00 po hrvatskom vremenu...

Za hrvatske ljubitelje nogometa ono pravo, pak, započinje 23. studenog u 11.00 po našem vremenu kad Vatreni na istom stadionu otvaraju nastup na Mundijalu protiv Maroka.

Prije dva smo dana razgovarali s Vahidom Halilhodžićem, bivšim izbornikom Maroka koji je reprezentaciju odveo do nastupa u Katru, u jednom uspješnom, rekordnom pohodu za njega kao trenera, ali njegova priča na klupi Maroka završila je odlaskom s nje, jer nije htio popustiti u sukobu sa zvijezdama, odnosno, nije bio za to da ih se vrati.

Vaha morao otići s klupe Maroka

Marokanski nogometni savez inzistirao je, pak, da u momčad vrati Hakima Ziyecha, igrača Chelseaja i ponajveću zvijezdu momčadi, kao i Noussaira Mazraouija iz Bayerna. Nije Vaha na Afrički kup nacija početkom godine vodio niti Adela Taarabta (Al-Nasr) i Aminea Harita (Marseille). Tu je, u biti, pokazao svoju čvrstu ruku i viziju...

Uz njih, Vaha nije bio pozvao niti Younèsa Belhandu (31), iskusnog ofenzivnog igrača turskog Adana Demirspora koji je do tad imao 50 utakmica za Maroko.

Vaha na inzistiranje Saveza, pod takvim okolnostima i nakon svega uspješnog što je reprezentacija doživjela u kvalifikacijama za SP bez Ziyecha i Mazraouija, nije htio niti mogao pristati. Na kraju su se sporazumno rastali, ali naravno da se ovdje radi o otkazu. Pričali smo mi s Vahom o situaciji koju ima u reprezentaciji krajem 2021. Pročitajte u linku ispod.

'Obavezna igra bi im mogla biti problem'

Vaha tako nije dočekao ono što je jako želio, da njegova reprezentacija odigra utakmicu sa svjetskim doprvakom na Mundijalu. Poznato je koliko Vahid Halilhodžić cijeni i poznaje reprezentaciju Hrvatske, stoga mu je jako žao što za 4 dana neće biti nasuprot Zlatku Daliću. Više o tome čitajte - OVDJE.

Krunoslav Rendulić, poznati trener iz HNL-a (Gorica, Šibenik, Istra), nekad nogometaš koji je bio u stožeru Dragana Skočića koji je odveo Iran na Mundijal u Katru, u razgovoru nam je rekao kako se slaže sa Vahinom odlukom i kako bi si Maroko mogao pucati u nogu. Iran je pod vodstvom Hrvata (Skočić - izbornik, stožer - Rendulić, Marijo Tot, Mladen Žganjer) u 18 dvoboja upisao 15 pobjeda, uz jedan remi i dva poraza, sve uz fantastičnu gol-razliku 40-8.

Ne doslovno tako, ali u kontekstu da. Naime, reprezentacija Maroka poznata je kao on u kojoj disciplina u taktici i nije najjača odlika, pa bi ih upravo to moglo koštati protiv jedne organizirane reprezentacije kao što je Hrvatska...

"Maroko ima dobre igrače. Sve te arapske ekipe znaju igrati, vidjeli smo to i sami u utakmici Saudijske Arabije i Hrvatske. Tehnički su jako dobri. Jedino gdje bi mogli imati problema je obavezna igra. Ako Maroko uđe u nekakvu kolotečinu koja je njima u glavu da oni misle da će uzeti oni stvar u svoje ruke, mogli bi imati problema. Tu prije svega mislim na taktičku disciplinu. Konkretno, kad spominjete Ziyecha on je, ono, kad igra u Chelseaju onda igra koliko-toliko disciplinirano. Za Maroko baš i ne igra. Ostane visoko gore i parkira se, ne miče se... Ali to vam je tako. Sve te reprezentacije za nas su neka egzotika. Ali opet, svi imaju isti problem. U klubu igraju dobro. disciplinirani su u klubu, rade ono što trebaju, a kad dođu u reprezentaciju onda je to malo ono, oni po malo po svom", govori nam Krunoslav Rendulić.

'U euro klubovima ili igraš ili letiš'

Vahi se to i nije baš svidjelo...

"Kad te netko plaća 15-20 milijuna, onda ćeš biti discipliniran. Ili te nema. To je vrlo jasno. Takva su pravila u europskom nogometu, koji je takav kakav je. Ili igraš i radiš kako trebaš raditi ili ne igraš. Nema druge. U klubu ti imaš, ne znam 22-23-25 igrača i to je nemilosrdna konkurencija. A ovdje dođeš i sad ti glumiš velikog šerifa. Naravno da je Vaha bio u pravu što se postavio. No, takvo što će svakako ići u korist Hrvatskoj, ne samo nama nego bilo kojoj reprezentaciji koja ima disciplinu. Imaju oni dobrih igrača, ali su takvi kakvi jesu, nepredvidivi. To su tehnički jako dobri igrači. ali svima njima nedostaje taktičke discipline malo. Tu su oni malo ranjivi, šepaju. Pogotovo kad dođu iz sustava koji zahtjeva disciplinu i onda oni dođu malo relaksirani. Uz to, svi su u Kataru manje-više u resortima koji su atraktivni i koji izgledaju baš bolesno."

'Vjerujem da Hrvatska može daleko, minimum je proći grupu'

Kakva očekivanja Kruno Rendulić ima od Hrvatske?

"Neki minimalni cilj je proći grupu, a onda što Bog da. Hrvatska je jaka i vjerujem da može daleko. Trebat će i malo sreće, kao i svaki put. Uz kvalitetu koju ima vjerujem da možemo daleko, e sad što to daleko znači, bili bi sretni da ponovimo rezultat iz Rusije. No, pitanje je koliko je to realno. Ono što je realno i što veseli je da imamo dobre i kvalitetne igrače na svim pozicijama i da Hrvatska ima mogućnosti. Evo, Ivan Perišić igra dobro i lijevo i desno. Njemu je prirodna pozicija lijevo. E sad, hoće li se izbornik odlučiti za njega desno ili Mislava Oršića lijevo, što isto ne mora biti loše. Možda bi to moglo biti iznenađenje za suparnike. Zašto ne... Hoću reći, izbornik ima mogućnosti i to je dobro", zaključio je Krunoslav Rendulić.

