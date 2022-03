Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Vaha Halilhodžić četvrti put izborio je plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije Obale Bjelokosti, Alžira i Japana sada je kao izbornik na smotru najboljih reprezentacija svijeta odveo i Maroko.

Do Mundijala uvjerljivo

No, s Marokom je, za razliku od spomenutih, Vaha do Mundijala došao na uvjerljiv način. Strani mediji javljaju kako je Halilhodžić ostvario veliki podvig i upisao se u nogometnu povijest, jer je s četiri različite nacionalne nogometne reprezentacije izborio nastup na završnom turniru najboljih momčadi svijeta iz četiri pokušaja...

Samo za informaciju, Bora Milutinović nastupio je na pet izdanja Svjetskih prvenstava u nogometu s pet različitih reprezentacija (Brazilac Carlos Alberto Parreira ima šest nastupa na SP-ima kao izbornik), ali je Vaha svoje uspjehe ostvario vodeći Obalu Bjelokosti, Alžir i Japan kroz čitave kvalifikacije, a Bora Milutinović, primjerice, nije vodio sve svoje reprezentacije od početka kvalifikacija, nego je neke i preuzimao. Po tome je uspjeh Vahe Halilhodžića poseban, jedinstven...

Čuli smo se s Vahom danas nešto prije podneva. Javio nam se iz Casablance.

'Ponosan sam na svoje dečke i na sebe'

"Jesam, velik je ovo uspjeh i za mene i za reprezentaciju Maroka, kao i čitav marokanski narod. Ambijent sinoć u Casablanci protiv DR Konga je bio veličanstven. Moji nogometaši su odigrali fantastičnu utakmicu. Taktički je besprijekorno odrađena s puno mladih igrača. Fantastično nešto. Iz četvrtog pokušaja opet sam uspio, opet s drugom reprezentacijom. Ponosan sam na to. To je vjerojatno jedan od najvećih uspjeha ikad kad je riječ o izbornicima, ne znam je li itko takvo što napravio", kazao nam je u uvodu Vaha Halilhodžić i naglašava kako takvo što nikad nitko u povijesti marokanske reprezentacije nije napravio. I onda nam se u potpunosti otvorio. Kao da mu je na duši to već dugo stajalo...

"Znate što, sad kad pričamo, kad vam sve ovo govorim, meni je neshvatljivo da uvijek postoje neke kritike. Nažalost, u suštini je takva situacija s izbornicima. To je tako. Bez obzira na rezultate, svi izbornici su na udaru kritika. Evo recimo, jedan Didier Deschamps koji je prvak svijeta s Francuskom na udaru je kritika u domovini. To vam je tako, događaju se takve stvari i u trenucima kad su rezultati dobri, korektni, sigurno ne za takvo što. Te frustracije koje mediji nose, iskreno ne znam odakle sve to dolazi. Ponekad je nemoguće stvarno sve to istrpjeti. Trebaš imati takav karakter. Trebao sam i ja biti jak i izdržati sve to. Bilo je nemoguće stvarno sve to izdržati. Na kraju, kad se ostvari ovakav jedan uspjeh, jedna ovakva pobjeda, onda je ona slađa, uspjeh je slađi. Meni ne prestaje zvoniti telefon. Svi živi mi čestitaju, čestitke dolaze same od sebe, samo dolaze i dolaze... Meni je sad na duši ne olakšanje, nego i jedan ogroman oblik ponosa i zadovoljstva pomiješanih s umorom, posebno psihičkim. Da, baš lijep osjećaj. Za jednog trenera koji puno radi to je najveća nagrada. Najgore je kad puno radite, kad se trudite, kad i igrači daju sve od sebe, a kad nema uspjeha ili on izostane", priča nam Halilhodžić.

'Bitno mi je zajedništvo u momčadi'

Vaha nam, nadalje, govori kako ima supermladu momčad koja je ovakav uspjeh zaslužila, koja voli trenirati, raditi i koji su stavili čitavog sebe za uspjeh marokanske nogometne reprezentacije. Znači, stavili su sebe u službu kolektiva, ne u vlastitu službu ili kojekakvu promociju...

"To mi je bitno. Da nastupamo kao momčad, da se ponašamo kao ekipa, da vlada zajedništvo i dobra atmosfera. Nitko kod mene nije iznad momčadi, reprezentacije. Nitko!"

Iskreno, nismo znali da je i u Maroku takav pritisak na nogometne izbornike i trenere. Mislili smo kako je takav slučaj samo, primjerice, u Europi i Južnoj Americi prije svega odnosno na ovim našim napaćenim prostorima...

"Ajoooj, ne biste vjerovali. No, to vam je tako. Kad pogledate naše rezultate, mi smo prošle godine sve utakmice dobili i opet smo bili na meti kritika. Nekad se pitaš da li ti treba sve to, imaš li više uopće i snage za dalje, za bavljenje ovog posla. Nisi ti samo tu sam znate, tu je i obitelj, prijatelji, oni jako teško podnose sve to što se piše i govori. Međutim, kad si javna osoba to je normalno. Ti ljudi na društvenim mrežama koji najčešće kritički komentiraju i kad ne treba i kad treba, to su najčešće oni koji svoje osobno nezadovoljstvo izražavaju na jedan takav način. Znači, takva osoba, ti ljudi su valjda nezadovoljni sa svime, vjerojatno i time što uopće i žive. To vam je tako, ali treba to ignorirati najbolje. Nema tu kruha. Vrlo malo i dajem intervjue medijima, pričam novinarima. Svaki put kad pričam govorim što mislim, a to stvara polemiku. Nikad nisam bio jedan od onih koji daju neke politički korektne odgovore, koji zapakiravaju svoje izjave, koji se razbacuje s nekim populističkim frazama. Nego kažem onako kako je. Meni ne treba da govorim nešto onako poskrivečki, zapakirano, uljepšano... Nikad nisam svoju karijeru gradio putem medija. O meni govore moji rezultati. Samo oni ostaju iza mene. No, često puta moji rezultati, postignuća i moj rad nisu ni prikazani u medijima. Češće mediji pišu o mom karakteru, ponašanju, što sam kome kazao, što sam rekao... Vrlo malo, nažalost, moj trenerski posao, rad kao takav, ne nađe put prema medijima, novinama, portalima, radijima ili televizijama. Sad i ovaj moj uspjeh, četvrti put na SP-u s četiri različite reprezentacije iz četiri pokušaja, ma neka to govori o meni", objašnjava nam Vahid Halilhodžić.

'Danas kad nešto čitaš, više ni ne znaš je li istina ili laž'

Vaha nam je otkrio što ga je najviše zasmetalo na putu Maroka do SP-a, u ovoj izborničkoj njegovoj kampanji...

"Znam da živimo u demokratskom društvu, da u današnje vrijeme svatko može kazati, napisati što god želi. Ok, nemam problema s tim, ali u tome svemu ima toliko manipulacija, laži, koje mogu promijeniti mišljenje o nekom. Nije to samo u sportu, izmišljotina ima i u drugim sferama života. Ili kad, primjerice, vidiš ponašanje bivšeg predsjednika SAD-a, komunikaciju, pitaš je gdje je tu etika, gdje je tu moral, respect?! Današnje društvo u takvom je jednom stanju da ti kad nešto čitaš, ne znaš više je li to istina ili laž. Ma, to je nemoguće. Kažem, vrlo sam malo prisutan u medijima. Mojoj osobnosti i ličnosti takvo što ne odgovara".

Poziv koji će pamtiti

Nakon što je s Marokom izborio SP Vaha je dobio poziv koji će zauvijek pamtiti. Nazvao ga je osobno marokanski kralj Muhamed VI kako bi mu čestitao na senzacionalnom podvigu. Razgovarali su na francuskom, a slavni trener mu je poručio kako je plasman na Mundijal zasluga svih igrača i nacije.

"Vaše Visočanstvo, ovaj uspjeh zasluga je cijele marokanske nacije", kazao je Vaha Halilhodžić jučer, a nama je rekao kako mu se takvo što, u ovakvom jednom obliku, situaciji na travnjaku, na ovakav način, nikad u karijeri nije dogodilo...

"Ma i prije su mi predsjednici čestitali na plasmanu na Mundijal, ali nikad kralj i nikad ovako odmah na terenu. Muhamed VI je jako veliki navijač marokanske nogometne reprezentacije. Voli nogomet, voli sport. Čestitao mi je i kazao mi kako je ovo moja osobna velika pobjeda. On vam sve zna, što se događa s izbornikom. Ugodno iznenađenje i veliko zadovoljstvo mi je bilo pričati s njim. Velika je čast kad vas nazove jedan kralj koji je, k tome, u svojoj zemlji obožavan, privilegij. Puno je Muhamed VI pomogao ovoj selekciji. Hvala mu na svemu".

Teške teme

Zanimljivo da je Vaha na klupi Obale Bjelokosti dobio otkaz nekoliko mjeseci prije SP-a u JAR-u 2010. nakon što je reprezentacija podbacila na Afričkom kupu nacija, dok je klupu Japana napustio zbog neslaganja s vodstvom tamošnjeg saveza uoči SP-a u Rusiji. Znači, u oba slučaja je ostvario plasman na Mundijal i napuštao reprezentaciju. Zašto?

"Zato što su čuli da na SP neću voditi neke igrače, ne želim da mi nitko određuje koga ću voditi, a koga ne. No, ne bih o tome iskreno. Tek sam se probudio. Teške su to teme za jutro. Sve je to dio mog trenerskog posla, karijere, života... Tko zna, možda i treći put sad ne odem na SP, možda me se isto opet riješe. Sve je moguće, ma mogu ja i sam otići (smijeh). Nema problema. To su sve stvari koje... Hoću malo uživati u lijepim stvarima, u ovom uspjehu, stalno nešto ružno. Ma, toliko sam poruka dobio iz Bosne i Hercegovine, Zagreba, čitavog svijeta... To su nagrade, kad ljudi cijene postignuća. To je ono što mene veseli, za mene je to najbolji melem, a ne tamo neki što se bune i što nisu zadovoljni, pričaju svašta, neka oni žive u svojim razmišljanjima, opsesijama".

Među onima koji pričaju svašta o Vahi je i zvijezda Hakim Ziyech iz Chelseaja. Pisalo se u medijima kako su Vaha i on već nekoliko puta bili u sukobu, te da ga je izbacio iz momčadi zbog neprofesionalnog ponašanja na jednom okupljanju. Kakva je situacija s njim, nazire li se neka pomirba, hoćete li ga voditi na SP ili je predaleko sve otišlo?

"Ne bih o tome pričao niti komentirao", zaključio je Vahid Halilhodžić.