Nogometaši Dinama večeras od 18.45 na Maksimiru love senzaciju protiv Seville, u uzvratnoj utakmici playoffa Europske lige. Rezultat Plavima od 3-1 iz prve utakmice od prije tjedan dana ne ide u prilog, Ademi, Ivanušec, Andrić i Lauritsen neće moći igrati, u momčad se vraća Teophile-Catherine i, da vam budemo iskreni, baš nam i ne miriši na senzaciju, na neko čudo.

Sjetimo se Tottenhama i Villareala

No, tako je slično bilo (doduše, nije bilo izostanaka bitnih igrača), sjetite se samo, i prošle godine kad su dinamovci u uzvratu srušili Tottenham i nadoknadili poraz iz Londona od 2-0, a prije 12 godina Dinamo je također kreirao iznenađenje u Europskoj ligi.

Idealan sugovornik za ovu temu je Vahid Halilhodžić, koji je kao strateg Dinama razbio Villarreal sa skromnijim sastavom u Maksimiru 16.9 2010. (2-0 slavlje Dinama), a kao drugo, ovaj put važnije, on je podigao tada posve potonulog Antu Rukavinu, a ovaj mu je donio prolaz u Europsku ligu, pa i trijumf nad Villarrealom.

Povezali smo tadašnju situaciju s trenutnom. Bruno Petković danas je potonuli Ante Rukavina nekad, a Sammira bi usporedili s Mislavom Oršićem po važnosti i utjecaju igrača na rezultat, ne po poziciji. Čisto malo zbog dramaturgije, iako nije daleko od istine...

"Sad kad razmišljam o Villarrealu 2010., onda i sad je slična situacija, isti problem za Dinamo. Sevilla je sad favorit, onda je favorit bio Villarreal. Prije svega, treba vjerovati u pobjedu, učinit ju dostupnom u glavu, vjerovati u nju, shvatiti da se to može. Psihološki i taktički se treba dobro spremiti za ovaj dvoboj protiv Seville. Jer, nije važno samo htjeti, treba biti i vrlo pametan. Mozak i srce trebaju biti u koleraciji za jednu takvu utakmicu. Dinamo će morati odigrati jako dobro u napadu i obrani. U defanzivi će svi trebati sudjelovati, biti u jednom defanzivnom bloku. Znate, današnji nogomet zahtjeva obrambeni blok. Ona momčad koja takvo što ne prihvaća, da se zajedno djeluje u obrani, da blokom prave obranu, ne mogu očekivati uspjeh, posebno protiv španjolskog tipa nogometa sustava igre, gdje su tehnika, dodavanja i posjed lopte vrlo važni. Svi istovremeno trebaju sudjelovati u obrani, a onda u brzoj i odgovornoj tranziciji. Tek tada, kad se ti uvjeti zadovolje, tek tada jedna momčad može biti konkurentna jednoj Sevilli", govori nam jutros Vahid Halilhodžić, aktualni uspješni izbornik reprezentacije Maroka...

'Dinamo opet neće imati puno šansi'

"Naravno, trebaš u jednoj takvoj utakmici imati i malo šanse, da bi ih realizirao. No, neće biti puno pozicija, situacija za zabiti za Plave. Isto kao i u prvoj utakmici, Dinamo je imao nekoliko šansi samo. No, moj golman u reprezentaciji Maroka Yassine Bounou je pritom dva puta izvanredno reagirao. Efikasnost mora biti prisutna, jer se mora dobiti najmanje s 2 gola viška, pa onda eventualno preko produžetaka i penala do uspjeha. Možda i treba pripremati soluciju da, u slučaju pobjede s dva razlike, pripremit se za penale. Sve je moguće. No, najvažnije je psihološki vjerovati u pobjedu, u uspjeh i to se mora usaditi u glavu".

I Vaha je s Dinamom protiv Villarreala, također španjolske momčadi koja ima žute dresove (eto još sličnosti sa Sevillom), tada vjerovao u pobjedu.

"Mi smo tada i obrambeno i napadački odigrali izvanredno. Defanzivno su svi igrači sudjelovali sudjelovali u svojim zadaćama. Što se tiče napadačkog dijela igre, imao sam dva ključna igrača Sammira i Antu Rukavinu. Posebno sam Rukavinu tražio da kad je god moguće, da se okrene prema golu, da ne prima loptu leđima okrenut golu, pa dok se okreneš prođe voz... Isto tako, naglasio sam mu da više traži loptu u dubinu u intervalima. Jedino tako može iskoristiti svoju brzinu, svoje kvalitete, da ih pokaže. Od Sammira sam, pak, tražio da bude što bliže njemu, da mu bude pomoć, dostupan, da poslije rekuperacije u igri on tu loptu primi i tehnikom i dobrim pasom, daje loptu u dubinu. Više puta je to izveo i to je bilo jako dobro. Villarreal nije imao puno mogućnost da postigne gol".

Bruno Petković se čeka kao zeblo sunce

Bruno Petković se čeka kao zeblo sunce, a protiv Seville će trebati biti onaj pravi Bruno Petković, ako Dinamo misli proći u osminu finala...

"Teško je govoriti o igraču kojeg tek poznaješ preko TV-a. Bruno Petković ima puno kvaliteta, fizički je i tehnički dobar. Međutim, on je često udaljen dosta od gola. Više bih volio da je Bruno češće u šesnaest metara, jer može svoju tehniku i fizičku kurpulenciju, visok je, pretvoriti u gol. Bruno Petković ima dosta kvaliteta, ali često je udaljen od gola. Statistika je jasna - više od 85% golova postiže se u šesnaest metara. Bruno bi trebao biti dostupan za lopte unutar kaznenog prostora", objašnjava nam Vaha i zaključuje:

"Ne znam je li to pobjednička formula, ali za njegovu efikasnost i boljitak momčadi, tražio bih od Brune da više igra unutra. Dinamo može dobiti Sevillu, može ne samo dobiti, nego i proći dalje u osminu finala. No, bit će izuzetno teško. Za ovakve utakmice se živi, koje ti daju podstreh, volju, znatiželju i dodatni elan. Treba vjerovati u podvig, spremit se i prenijet ga u stvarnost".