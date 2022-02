Stigao je dan odluke za hrvatskog prvaka. Dinamo danas igra euro utakmicu sezone protiv Seville u Europa ligi. Nakon poraza 3:1 u prvom susretu, Modri će pokušati iznenaditi Španjolce i napraviti još jednu senzaciju u Europi.

Kopić neće moći računati na nekoliko igrača, ali najviše će 'boljeti' izostanci kapetana Arijana Ademija i Luke Ivanušeca. Borba u sredini mogla bi odrediti tijek utakmice, a svjestan je toga i Ilija Lončarević.

Nazvali smo proslavljenog hrvatskog nogometnog stručnjaka i bivšeg stratega Dinama Lončarevića, koji je najavio susret Dinama i Seville.

"Sevilla se ne može dobiti na 'divljaka'"

"Dinamu su šanse kao na svim takvim utakmicama. Dovoljno realne ako momčad uđe maksimalno borbeno i s velikom kohezijom u utakmicu. Ali i s puno pameti. Sevilla se ne može dobiti na 'horuk', a ni Dinamo nije takva momčad. Mogu se dobiti na pojačanu agresiju, što Dinamo mora napraviti. Važna je i kompaktnost na sredini terena", počeo je Lončarević pa se osvrnuo na prvi susret između dvije momčadi.

"Nakon utakmice u Sevilli sam komentirao kako je premalo veznih igrača bilo u sredini. Dva vezna igrača su 'crkla' na terenu. To bi mogli promijeniti drugačijem djelovanjem igrača koji su ispred njih ili pak nekim, po vokaciji, sličnim igračem. Da u sredini budu kompaktniji i gušći. Mislim da bi, kako se kaže, uz neke igrače koji se moraju dogoditi, kao što se Oršić često događa, Dinamo imao šanse proći. No, moraju se dogoditi još barem dva, tri igrača."

Naš sugovornik ističe kako je bitka u sredini terena najvažnija, a upravo tamo će Dinamu faliti njegov najveći ratnik, kapetan i vođa Arijan Ademi.

"Teško je, zapravo i glupo, govoriti koliko će Ademi nedostajati. Ipak, u momčad se vraća Mišić i s malim korekcijama mislim da se to može nadoknaditi. Ademijeva energija prema naprijed će sigurno manjkati, ali ima igrača koji to mogu zamijeniti. Tu su Gojak, Tolić, ima tu dosta igrača koji to mogu pokriti, pogotovo prema naprijed", zaključio je.

"Dinamo je momčad s karakterom, a na tom se sve gradi"

A nismo mogli ne spomenuti Petkovića, pogotovo kada Lončarević kaže da se uz Oršića moraju "dogoditi" još dva ili tri igrača. Hrvatski reprezentativac odigrao je poprilično loše u Španjolskoj, a nije se istaknuo niti u remiju protiv Lokomotive. Pitali smo ga misli li da će se Bruno probuditi za najvažniju utakmicu sezone:

"Čujte, to on mora znati. Ja svakako mislim da bi trebao. Petković je previše dobar i važan igrač da se ne pojavi u ovoj utakmici. On je jedan od klasnih igrača u Dinamu, jedan od najboljih, ali to na terenu u posljednje vrijeme ne prezentira. To je automatski velika mana cijele momčadi jer ekipa od njega očekuje nešto više. Ja se nadam da je to shvatio i da će danas biti na najvećem nivou na kojem smo ga navikli gledati."

Cijenjeni stručnjak je za kraj dodao:

"Dinamova momčad je pokazala karakter nebrojeno puta. Tu nema nikakve dileme. Prema tome i navijači, i struka, i treneri mogu računati na karakter ove momčadi. To je velika stvar. Na tome se na koncu sve i gradi. Momčad bez karaktera ne može napraviti velike stvari, dok momčad s karakterom može napraviti i preko objektivnih očekivanja."

Lončarević očito vjeruje u Željka Kopića i njegovu momčad, ali se dosta stvari mora poklopiti kako bi se pobijedilo protiv druge momčadi u Španjolskoj. Vjerujemo da su toga svjesni i u Dinamu te da će nam večeras pružiti još jednu predstavu za pamćenje.