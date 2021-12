Nogometna reprezentacija Maroka bosanskohercegovačkog trenera Vahida Halilhodžića ponijela je drugo mjesto na svijetu u kalendarskoj godini, prema izboru The Globe Soccer Awarda u Dubaiju u ponedjeljak, prije tri dana. Devet pobjeda i jedan remi konačni su rezime Vahinog obavljenog posla ove godine, ako gledamo ishode. Samo su 26. ožujka odigrali nulu sa Mauritanijom. U svim su ostalima pobijedili...

Maroko ispred velikih reprezentacija

Maroko je tako završio ispred velikih nogometnih zemalja poput Argentine, Brazila, Francuske, Engleske i Meksika. Inače, Globe Soccer Awards su nogometne nagrade koje organizira Europska klupska udruga u suradnji s Europskim udruženjem agenata igrača, a dodjeljuje organizacija Globe Soccer. Ove godine, nogometna reprezentacija prvaka Europe Italija osvojila je nagradu za najbolju nacionalnu momčad godine.

No, što se tiče Maroka, za Vahida Halilhodžića je ovo veliko priznanje i potvrda da dobro radi, te je time i zatvorio prilaz nekim stvarima koje se potežu. Nedavno su, naime, strani mediji prenijeli kako je Vaha odlučio na Afričkom kupu nacija, koji će se održati u Kamerunu između 9.siječnja i 6. veljače, ne voditi zvijezde. Pa tako na turnir neće voditi najveću zvijezdu Hakima Ziyecha (Chelsea), Noussaira Mazraouija (Ajax), Adela Taarabta (Benfica) i Aminea Harita (Marseille). Uz njih, Vaha nije pozvao niti Younèsa Belhandu (31), iskusnog ofenzivnog igrača turskog Adana Demirspora koji je odigrao 50 utakmica za Maroko, posljednji u srpnju 2019. godine.

Belhanda: 'Ne bih se odazvao pozivu ni da me je zvao. On je mrtav za mene'

"Ne bih se odazvao pozivu ni da me je zvao naposljetku. On je mrtav za mene. Nije me cijenio kao sportaša, iako sam igrao dobro u klubu", rekao je Belhanda o Vahinoj odluci.

Nazvali smo u četvrtak ujutro Vahida Halilhodžića, kako bi porazgovarali s njim o navedenom. Kao da mu je malo zasmetalo što ga zovemo zbog Belhanda, Zyecha i društva, a ne zbog priznanja za njegovu reprezentaciju...

"Joj, stvarno ne bih to komentirao. Ne treba tome pridavati toliku pozornost, pa takvo što niti ne bi komentirao. Nije to toliko važno. Sve što rade, oni rade na svoju štetu. Nikome vrata reprezentacije nisu zatvorena, ne dao Bog, to ne, ali neka pravila se moraju znati. Ne mogu sve pozvati, u ovom trenutku ima možda boljih igrača. To je tako", kazao nam je Vahid Halilhodžić i nastavio:

'Bitan je naš rezultat u ovoj godini, a ne tko se ljuti, tko što govori'

"Ja mislio zovete me da me pitate o Maroku. Proglašeni smo drugom najboljom reprezentacijom svijeta, po broju uspjeha u kvalifikacijama. Jer, od 10 utakmica, dobili smo ih devet, dok imamo samo jedan remi. Uzeli smo 20 bodova, uz remi, ostvarili najbolji niz u povijesti, kao i u 2021. E vidite, to je posao, to je bitno, a ne tko se ljuti, tko što kaže, o tome se treba pisati i pričati. Te neke izjave pojedinaca, njihove neke ljutnje, ma nemam ja vremena za to, to su periferne stvari. Niti se ne mogu spustiti na taj nivo. Svaki izbornik ima pravo birati i bira naposljetku svoje igrače. Na kraju jedina su istina rezultati, kad se podvuče crta na kraju godine, kao što se povukla i sad, onda se donosi odluka, onda se vidi je li netko napravio dobar posao, kakav je rezime svega. Ovo što smo mi napravili, to je najbolji rezultat od svih u svijetu, kad pogledamo i Europu, Aziju Afriku, sve kontinente, Sjevernu i Južnu Ameriku isto... Možete to i sami provjeriti. Prema tome što netko od njih govori, to je njihova stvar. Ne mogu pasti na taj nivo i komentirati neistine, proizvoljne ocjene, egoističke ispade itd...", objašnjava nam Vaha.

'Kad Dalić napravi svoj izbor, uvijek ima nekih koji su nezadovoljni'

To bi značilo da ste napravili dobar posao, unatoč tome što ste se "odrekli" nekih zvijezda poput Hakima Ziyecha i Younèsa Belhanda?

"Kad Dalić napravi svoj izbor, uvijek ima nekih koji su nezadovoljni. Ne možeš ti praviti uslugu svima, ma niti to trebaš raditi. Ne možeš niti svakog zadovoljiti. Svatko ima neke svoje kriterije. Najvažnije je ono što momčad ostvari, postigne. Ti dobro znaš što se događa u toj grupi, neki igrači zbog nekih drugih stvari ne ulaze u taj kontekst zajedništva. Morate napraviti kolektivni duh, pravovremenu ravnotežu u reprezentaciju, dobru atmosferu. Danas egoizam i ta osobnost pojedinaca, ego, može biti remetilački faktor, itekako može narušavati atmosferu. Takvo što smeta. Vidim ja te velike igrače koji imaju veliki ego, podredili su se samo svojim ciljevima u klubovima. Kod mene tog nema. Nogomet je momčadski sport, kolektiv stoga pobjeđuje. Dobro je u tome imati i kvalitetne pojedince, međutim momčad je najbitnija, jer jedino momčad zajedno dolazi do uspjeha".

'Nitko nije iznad momčadi, kolektiva'

Da, vi ste poznati kao trener kojem nitko nije iznad momčadi. Iako, dobro je imati kvalitetne pojedince, morate priznati. Pa ponekad i popustiti, ako to nije na štetu vas ili reprezentacije, za viši cilj, kako bi se ono reklo. Što mislite o tome?

"Imam iskustva, znam što govorim i radim. Inače, državna selekcija uvijek je iznad pojedinaca. Nitko ne može ucjenjivati. Evo, u Maroku ima 38 milijuna koji su fanatici za nogomet, treba gledati i na to kako se netko ponaša, igra. Ovo je jedan vrlo zahtjevan posao koji traži predanost izbornika, na svim nivoima".

Što se dogodilo točno sa Hakimom Ziyechom? Pisalo se u medijima kako ste vi i on već nekoliko puta bili u sukobu, te da ste ga izbacili iz momčadi zbog neprofesionalnog ponašanja na jednom okupljanju. Je li to istina?

"Ne volim o tome pričati. Jer, time omalovažavamo momke koji igraju, koji su pošteni, koji se trude i treniraju. Tu svaka polemika nema smisla, kad momčad napreduje, radi dobar rezultat. Niti jedna momčad na svijetu, reprezentacija, ne može ovisiti o jednom igraču. To za mene nije prednost, to može biti i slabost. Bilo je velikih igrača koji su u sklopu tog kolektiva vukli naprijed sve te selekcije. Više volim takve pojedince, izvanredne pojedince. Evo primjerice, jedan Luka Modrić, on je veliki igrač i nositelj pozitivnih trendova, što se tiče socijalne i nogometne strane u Hrvatskoj. Takvo što je vrlo važno, važna je socijalna relacija među igračima. Jer, to njegovo se prenosilo onda i na teren. On je jedan od pozitivnih nositelja igre, ali nisu svi takvi".

'Nikad nikom ne bih zatvorio vrata reprezentacije'

Kad smo kod Zlatka Dalića kojeg ste prvi spomenuli, vidimo da je i on promijenio svoje izborničke trendove, resetirao se, sebe ukorio za neke stvari na Euru jer nije bio dosljedan, čvrst ni hrabar. Zatvorio je vrata starim zaslugama, u prvi plan stavio formu igrača, kao i stvaranje dobre atmosfere i kohezije između mladosti i senatora, te uveo nove igrače s kojima je pogodio. Sve je to na kraju postigao, a da nikome nije zatvorio vrata reprezentacije zauvijek. No, ne bez posljedica. Rebić je (još uvijek) out, isto kao i Vrsaljko. Petkovića nije bilo jedno vrijeme jer nije bio u formi... Kako na to gledate, da li takva trenerska, izbornička filozofija odgovara ovoj vašoj?

"To je nogomet visokog nivoa, a u njemu uvijek moraš imati visoke ciljeve. Ako neki igrači misle da mogu živjeti na staroj slavi, jer je prije dvije ili koliko godina osvojio nešto, ma ne ide to tako znate. Jedini koji odgovara za rezultat je trener. Pa možeš na kraju krajeva dobiti otkaz, dobit ćeš ga sigurno ako nećeš imati rezultat. O medijskim i kritikama javnosti da ne govorim. Koji bi, stoga, trener, izbornik, mogao biti takav nespretnjaković, baš toliko nesposoban, da ne kažem budala, koji se odriče dobrog rezultata, svog plana i dovodi igrača koji ne vuče momčad, reprezentaciju?! Onda treba tražiti zamjenu. Svi treneri na svijetu su došli u situaciju da u jednom trenutku uđu u sukob s igračima koji misle da su nezamjenjivi, da ekipa bez njih ne može. Tu treba preuzeti odgovornost i povući potez. Nikad ne bih zatvorio vrata reprezentacije nikom tko može pomoći, doprinijeti momčadi da bude bolja. To su samo neka osobna razmišljanja vas novinara, kreirate neka vlastita razmišljanja, napravite neku priču, puknete naslov i mirna Bosna".

Znači, nikome niste zatvorili vrata reprezentacije?

'Oni sami sebi zatvaraju vrata'

"Oni sami sebi zatvaraju vrata. Moraju znati da tu ima još tridesetak kandidata. Svatko danas ima svoje neko razmišljanje, a to najbolje služi za polemike. Svi obožavaju polemike, radio, TV, portali, novine. Pište malo o pozitivnim stvarima"

Hajmo onda ovako. Da ste izbornik Hrvatske, bi li vi postupili isto kao i Dalić kad je njegova situacija u pitanju oko Rebića i Vrsaljka?

"Ne mogu govoriti o tome, jer ne znam što se unutar reprezentacije Hrvatske događa. To je Dalićeva odluka, on je za nju odgovoran. Poznajem i Rebića i Vrsaljka, ja sam Šimu sa 18 godina uvrstio u prvu momčad Dinama. Bila je konkurencija, ali dao sam mu povjerenje. Prepoznao sam njegovu kvalitetu, to su izvanredni igrači koji imaju kvalitetu. Međutim, izbornik je odlučio drugačije. To treba poštivati, njegovu odluku, a na njima je da isprave svoje greške. Po kvaliteti, oni vjerojatno zaslužuju biti unutra, ali ne znam što se tu točno dogodilo. Za Vrsaljka sam znao da će postati jako dobar igrač, kao što sam znao za Matea Kovačića kad je imao 16 godina, uvidio sam u Dinamu kod njega već neke stvari, a govorili su mi neki da sam lud, da ima tek 16. Izbornik, trener, mora pokazati smjelost zahvalit se nekim igračima koji ne pridonose prosperitetu i napretku u reprezentaciji, u momčadi, kao i neke pozvati. To je vrlo kompleksno", zaključio je Vahid Halilhodžić.