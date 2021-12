Bosansko-hercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić, izbornik Maroka, objavio je popis reprezentativaca koji će nastupiti na Afričkom kupu nacija koji će se održati u Kamerunu između 9. siječnja i 6. veljače.

S popisa je izostavio neke od najvećih zvijezda kao što su Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax), Adel Taarabt (Benfica) i Amine Harit (Marseille). Uz njih, Vaha ne vodi Younesa Belhandu, iskusnog ofenzivca turskog Adana Demirspora.

'On je za mene mrtav'

"Ne bih se odazvao pozivu i da me je zvao. On je mrtav za mene. Nije me poštovao kao sportaša, iako sam igrao dobro u klubu", rekao je Belhanda, marokanska nogometna zvijezda koja neće nastupati u reprezentacijskom dresu na nadolazećem Afričkom kupu nacija.

Vaha se odmah oglasio na ove prozivke.

"Trener je taj koji bira tko će igrati. Njegove izjave su pretenciozne. Birao sam igrače koji igraju timski nogomet, a postoji i žestoka konkurencija u momčadi", poručio je Vaha, a prenosi Foot Mercato.

Afrički kup nacija počinje 9. siječnja, a Maroko je u skupini s Ganom, Gabonom i Komorima.