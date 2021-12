Nevjerojatni napadač Bayerna iz Münchena Robert Lewandowski jučer je izgledao elegantno u svom odijelu zajedno sa zadivljujućom suprugom Annom na crvenom tepihu u Dubaiju, na svečanosti dodijele Globe Soccer Awardsa u ponedjeljak navečer. Globe Soccer Awards su, inače, nogometne nagrade koje organizira Europska klupska udruga u suradnji s Europskim udruženjem agenata igrača, a dodjeljuje organizacija Globe Soccer. Ove godine, ovu laskavu titulu ponio je čudesni mladi Francuz Kylian Mbappé. Lewandowski je proglašen igračem godine 2020., a ove je godine bio drugi, jer je Kylian Mbappe bio veliki pobjednik u hotelu Armani u Burj Khalifi, javlja jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun.

Carol Anthony plijenila pažnju

Lewandowski je ponio nagradu Diego Maradona za najviše golova postignutih u kalendarskoj godini i igrača godine navijača, sponzoriranog od TikToka. No, nešto drugo je zaintrigiralo javnost. Zanosna supruga engleske nogometne legende Iana Rusha (60), ikone Liverpoola, atraktivna 43-godišnja Carol Anthony, plijenila je pažnju svojim izgledom. Sigurno se pitate tko je zanosna dana u zagrljaju slavnog nogometaša, koji ima 60 godina? Dosta su engleski mediji pisali o toj razlici u godinama. Između njih je, naime, 16 godina razlike, nešto malo više, iako je Carol svojedobno bila branila tu razliku, te kazala kako je između njih 16 godina razlike, a ne 22, kako se pisalo. Neki mediji, naime, pisali su i kako je ona 81., odnosno, 83. godište...

"Što ima veze, razlika između mojih mame i tate je 13 godina", kazat će Carol.

Kako bilo, Carol i Ian u vezi su bili od 2013., a zaručili su se 2019. Radi se, naime, o pop pjevačici i modelu iz Irske.

Pojavljivala se na TV3 Celebrity Salonu 2012. godine, a zatim je napravila pohod na pop glazbu, pjevajući pod nadimkom "Havana" i pod vodstvom bivšeg Whama Simona Napiera-Bella.

Razlika je 17 godina

Britanski The Sun o njoj je pisao i kako je osnovala vlastitu produkcijsku tvrtku pod nazivom Home-run Productions i čak je čitala za "bolivudske filmove". U travnju 2019., Carol je otkrila kako su ju pogodili medijski napisi, posebno tabloida, "nepravednih" u kojima se nagađa o dobnom jazu između nje i njezina tadašnjeg zaručnika...

Rekla je da sada zauzima stav protiv negativnosti koja može okružiti njihovu vezu i razlike u dobi od 16 godina.

“Bilo je to u nekoliko novina u Ujedinjenom Kraljevstvu, sve o razlikama u godinama i nije bilo dovoljno o tome što sam radila posljednjih nekoliko godina. Oduzeli su mi još šest godina iz života. Između nas je 16 godina razlike, a ne 22. Između mojih roditelja je 13 godina. Kut gledanja i pisanja tih tekstova bio je negativan, kao da sam se udala za njega zbog novca ili tako nešto. Jednostavno sam osjetila da je vrijeme da progovorim u svoje ime", kazala je Carol Anthony Rush, prenosi Independent.

Željela je Carol tada odbaciti sve sugestije da je ona "kopačica zlata", da je s njim zbog novca, odnosno ona koja se bogato udala za starijeg od sebe, ali je rekla da je "normalno" da ljudi prerano zaključuju kada su u pitanju bogate sportske ličnosti i njihovi mlađi partneri, ali da je njihov odnos stvarno drugačiji. Za oboje je ovo, naime, drugi brak...

“Sam Ian je svojedobno rekao, zna to i danas reći: 'Sjajno je podržati nogometaša na vrhuncu karijere, ali kada završiš karijeru, to je silazna spirala i potpuno drugačija igra. Toliko sam podržavala Iana tijekom posljednjih godina i pomagala mu da radi na sklapanju ugovora, tako da se osjećam kao da me netko ošamario, kada čitate ove članke. Bilo je malo bolno moram priznati. No, žene su jake znate i uvijek ćemo se truditi uzeti stvari na sebe, ali kad sam vidjela da se Ian nervira zbog toga, kazala sam: ‘Ne, zauzet ću stav o ovome, dosta više.”