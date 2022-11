JER OVDJE IGRA HRVATSKA / Hrvatski navijači stigli u Dohu i odmah priredili totalni šou: Ovo su kadrovi za pamćenje

Skupina hrvatskih navijača izazvala je show u središtu Dohe, pojavivši se odjevena u tradicionalne arapsku haljinu, kanduru, ali ukrašenu prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima. Članovi kluba navijača Mi Hrvati prošetali su Souq Waqifom, središnjom tržnicom u Dohi, odjeveni u tradicionalne bijele duge haljine s karakterističnim hrvatskim kvadratićima. Standardnim repertoarom navijačkih pjesama, od "Moje domovine" pa do "U boj, u boj", i šetnjom kroz jednu od glavnih turističkih lokacija Dohe bili su prava atrakcija. Ljudi su im prilazili želeći se slikati, snimale su ih brojne novinarske i fotoreporterske ekipe, a zbunjeni prolaznici oduševljeno su im pljeskali. Svi su se sjajno zabavljali bez ikakvih incidenata i napetosti, čak su marokanske navijače učili pjevati hrvatske pjesme. Početak svjetskog prvenstva je pred vratima i atmosfera iz dana u dan raste. Hrvatski navijači sjajno su se uklopili u "navijačko ludilo" koje stiže u Dohu. "Mi uvijek napravimo show, bez obzira gdje se pojavimo i gdje igramo," kazao nam je Ivo Stipanović. "Ima nas 16, iz Osijeka nas je šest, ima nas i iz Zagreba, Dubrovnika," dodao je Goran Bendeković. Bili su i u Rusiji, kada su se ukrasili šubarama, a niti Covid-19 ih nije zaustavio od dolska na EURO 2020. "Ovoga puta idemo do kraja, ostajemo u Dohi do Badnjaka," poručio je Stipanović.