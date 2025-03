Tisuće Hrvata će ga slaviti, a da nemaju pojma kakva mu se čuda pripisuju: Kažu da je dizao i iz mrtvih!

No, jedno od najupečatljivijih čuda pripisanih svetom Patriku uskrsnuće je mrtvih. I sam je Patrik pisao o izvođenju uskrsnuća, a u 12. stoljeću je spomenuti Jocelyn of Furness ustvrdio da je Patrik uskrsnuo čak 33 osobe, među njima i one koje su bile mrtve dugi niz godina!