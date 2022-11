Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom sutra od 16.00 po našem vremenu, na stadionu Ahmad Bin Ali u Al Rayyanu, predgrađu Dohe, utakmica je odluke protiv ranjenog lava Belgije.

Vatreni imaju 4 boda

Vatreni nakon 2 odigrana kola u skupini F drže prvu poziciju s 4 boda. Maroko ima isti broj bodova uz slabiju gol razliku, a Belgija je osvojila tri boda. Na začelju je Kanada. Inače, Maroko je razbio Belgiju, a Kanađani su ju nadigrali, ali nisu imali sreće pa su tu utakmicu, prvu na turniru za njih, izgubili 1-0.

Izabranicima Zlatka Dalića protiv Belgijaca igra za drugi krug i bod, a pobjedom bi osigurali jedinicu. Poraz protiv na papiru moćnih, ali igrom slabih na ovom turniru Crvenih vragova, doveo bi nas u probleme jer bi onda ovisili o drugima, točnije ishodu utakmice Maroko - Kanada. Kako bilo, čeka nas nova doza uzbuđenja. Za najavu utakmice nazvali smo Silvija Marića, bivšeg nogometaša Dinama, brončanog Vatrenog iz 1998., aktualnog trenera Rudeša, kluba Prve nogometne lige, odnosno iz drugog ranga hrvatskog ligaškog nogometa, te najvećeg favorita natjecanja...

'Oprezan sam'

"Prije svega, ja sam dosta oprezan, bojim se Belgije, ali i vjerujem u naše dečke. Bojim se ne zato što Hrvatska nije dobra, odigrali smo mi zadnju utakmicu odlično, nego zbog toga što Belgija ima vrhunske igrače. Jednostavno, znam da se Courtois se može razbraniti, a de Bruyne ti može zabiti gol s 30 metara i to je to. I ti praktički ispadaš. Dosta sam, stoga, oprezan uoči utakmice, ali vjerujem u naše, da možemo odigrati jednu ozbiljnu, pravu utakmicu kao protiv Kanade", kazao nam je u uvodu Silvio Marić.

Sve ovo što se događa u belgijskoj reprezentaciji o čemu pišu belgijski, ali i ostali strani mediji poput uglednog L'Equipea, o sukobima zvijezda, klanovima i raspadu sistema zbog loše igre i atmosfere, može li utjecati na prezentaciju Belgijaca protiv Hrvatske?

"Prvo, ako je to istina, onda itekako može utjecati ako krene situacija po njih nizbrdo. Mislim da to nije daleko od istine, ne bi to samo tako isplivalo van, u takvom jednom obliku. Oni su vjerojatno u svađi, ali držat će se dokle god im ide dobro u utakmici. Čim krene nizbrdo, kad, krene, gotovo je. Mislim da će onda oni svaki na svoju stranu i to je prednost za nas. No, mi se ne možemo loviti, jer to zna biti dvosjekli mač. Oni sad mogu zapeti baš namjerno, da dokažu svima da su dobri, da su ozbiljna reprezentacija. I da idu na turniru napraviti dobar rezultat, još jedan nakon Rusije. Ipak su to vrhunski igrači. Treba biti oprezan, odigrati pravu utakmicu i to je to".

'Hrvatska može do pozitivnog ishoda i prvog mjesta'

Prognoza utakmica?

"Prognoza utakmice je ta da vjerujem da Hrvatska može izvući pozitivan rezultat, samim time što nam paše i neriješeno. Ne moramo jurcati nigdje, opasni smo kad nas netko stisne i napada. Dobri smo u polukontrama i kontrama. Vjerojatno će Zlatko Dalić, prema nekim predviđanjima, izvesti istu momčad koja je igrala. Baš ćemo vidjeti kako će odigrati protiv Belgije. Vjerujem u pozitivan ishod i, nadam se, kao prvi u grupi F otići u osminu finala na Njemačku, čini mi se, Nijemci bi mogli biti drugi u grupi E. Španjolci su za nas opasni, nezgodni su kao što su bili i Francuzi donedavno. Ja bih radije Nijemce, iako su i oni zeznuti i nezgodni", zaključio je Silvio Marić.