Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi nastup na SP-u u Kataru. Jučerašnji ogled protiv Maroka nije prošao onako kako smo svi očekivali, pritom ne podcjenjujući suparnika, nego se čisto vodeći posljednjim rezultatima u Ligi nacija, kao i rosteru. No eto, Maroko je grizao, dobro se postavio u obrani, dok su naši nogometaši odigrali podosta rezervirano, s previše opreza i premalo rizika i osvojili tek bod...

Underdogovi iznenadili

No, nije ovo jedino iznenađenje koje je se dogodilo na SP-u od kad je počeo u nedjelju. Saudijska Arabija pobijedila je Argentinu nakon preokreta 2-1. Tunis je odigrao s Danskom nulu, dok je Japan senzacionalno svladao Njemačku isto nakon preokreta 2-1, samo ekspresno, za svega 8 minuta...

Španjolci su pokazali razigranost i moć protiv Kostarike razbivši je 7-0, dok je Kanada jučer u drugoj utakmici hrvatske skupine F dobrano namučila Belgiju, izgubivši 1-0. Znači, turnir su dosad obilježila iznenađenja. Za komentar dosadašnjeg tijeka Mundijala zamolili smo Franka Andrijaševića.

Bivša zvijezda Rijeke, Dinama, Lokomotive, Hajduka, između ostalih, svoj kruh sad zarađuje igrajući u Kini za tamošnji Zhejiang Professional. Franko Andrijašević ponio je nagradu za najboljeg igrača HNL-a za sezonu 2016./2017., u kojoj je s Rijekom osvojio dvostruku krunu, te tako prekinuo dugogodišnju vladavinu Dinama. Ostavio je Franko Andrijašević trag u HNL-u pokazavši se kao jako dobar igrač.

'Španjolci su mi ostavili možda i najbolji dojam'

Za reprezentaciju Hrvatske upisao je tri službena nastupa uz jedan gol, a debi je imao 6. veljače 2013. kod Igora Štimca protiv Južne Koreje u Londonu. Sve tri utakmice u kojima je Franko nastupio su bile prijateljske.

Javio nam se Franko danas i prokomentirao dosadašnji tijek SP-a...

"Ovo što sam dosad vidio na turniru, još imaju igrati Brazil, Portugal itd, izdvojio bih tri reprezentacije. To su Španjolska, Francuska i Engleska, ne samo zbog visokih pobjeda koje su imali nego i brzine, okomitosti igrača a uz to sve te reprezentacije imaju klupu boli glava. Iznenadila me Španjolska, jesu oni jaki i sve, ali kad vidiš koga je Luis Enrique sve izostavio - Ramos, De Gea, Moreno, Thiago Alcantare - začudio sam se kad sam to vidio, ali mislim si hajde, valjda čovjek zna što radi. Ipak je on stalno s njima. Međutim, ono što su napravili Kostariki... Španjolci su mi ostavili možda i najbolji dojam. Mladi, brzi, okomiti. Španjolska je odigrala ludilo utakmicu, nije Kostarika loša nego su ovi briljirali. Netko bi stao na 3-0, ovi su trpali i zabili još 4 u drugom dijelu. Sviđa mi se što nisu stali", kazao nam je u uvodu Franko Andrijašević i nastavio:

'Drago mi je zbog Danija Olma'

"Španjolci su mlada momčad željna dokazivanja, a Dani Olmo je stvarno ono, igračina i pol... Baš mi je drago zbog njega, zaslužio je sve što mu se događa u karijeri. Znam ga još iz Dinama. Bili smo u istoj situaciji, ni ja ni on nismo igrali u periodu kad sam bio u Dinamu. Sve mu se vraća. Imao je problema s ozljedama u RB Leipzigu u posljednjih godinu i pol, nekoliko puta čini mi se... Sad se vratio i odigrao protiv Kostarike odličnu utakmicu, zabio pogodak i asistirao i baš mi je drago zbog njega".

Kako vam je izgledala Hrvatska?

"Teško je reći što se dogodilo protiv Maroka, da li je u pitanju bio neki grč? Onako, tri-četiri odgovora se nameću u tom svemu. Možda su i rana satnica utakmice, odnosno vrijeme, klima učinili svoje. Prema onom što sam vidio, nisu mi hrvatski nogometaši izgledali svježe. Maroko je stajao iza i čekao na polukontre i kontre, a Hrvatskoj je nedostajalo dubine. Falila mi je kod Hrvatske dubina, želja za golovima. Hrvatska je 90 minuta igrala po sistemu samo da ga ne primimo, tako mi je djelovalo. Naravno da te neće onda niti nagraditi. Trebali smo biti goropadniji. Kad je sudac odsvirao kraj, neki od naših nogometaša su legli na travu, izgledali skroz iscrpljeno. Možda je i vrijeme bilo teško, uz napornu utakmicu naravno."

'Bolje ja su Belgijci dobili'

Belgija je dobila Kanadu 1-0 u skupini F...

"I bolje da je tako, neki kažu da bi možda nula bila bolja, ali ja tako ne mislim. Mi sad igramo u nedjelju u 17.00 s Kanadom i smatram da ako dobijemo Kanadu da ćemo sigurno proći. Ne vjerujem da će Maroko dobiti Kanadu. Dojma sam da će i Belgija dobiti Maroko. Ako dobijemo Kanadu, to bi trebalo biti to za drugi krug, ali prema onom što sam vidio to će biti jako teško. Hrvatska će morati odigrati bolje nego protiv Maroka. Tu će momci stvarno trebati pokazati više svega".

Kanada je namučila Belgijce, a u prvom dijelu je bila puno bolji suparnik...

"Pokazali su se u odličnom izdanju, bez obzira na poraz. Evo, vidim da je Strahonja rekao da su bile dvije situacije za penal. Kanađani su brzi, imaju igrače koji su jaki jedan na jedan. Bit će to puno teže nego protiv Maroka. No, nije Hrvatska u prvoj utakmici pokazala sve što može, što ima... Nema dugo da smo osvojili grupu u Ligi nacija, ali smatram kako nam općenito tzv. egzotične reprezentacije - iz Azije i Afrike recimo - ne leže toliko koliko nam odgovaraju europske momčadi. Mislim da ćemo protiv Belgije najbolje odigrati. Možda će nam protiv Belgije najbolje ići. No, moramo dobiti Kanadu".

Nakon susreta s Belgijom izbornik Kanade John Herdman je izjavio kako "njegova momčad zasluženo igra SP" te kako će "sje*ati Hrvatsku". Njegova izjava podigla je puno prašine...

"To je izrečeno nakon utakmice, onako u vrućem stanju, pretpostavljam... Znam otprilike u kakvom je on tonu kazao. No, s druge strane to samo može biti motivacija. Bez obzira u kojem kontekstu i tonu bilo, smatram da to treba biti motivacija Hrvatskoj. I sam Dalić je rekao da su trebali biti više okomiti i stvarati prilike. Ako dobijemo Kanadu, s jednom nogom smo prošli skupinu. Nikad se ne zna, vidjeli smo kako su Japanci dobili Nijemce, Saudijska Arabija iznenadila Argentinu."

'Dalić je pogodio spojem mladosti i iskustva na stoperskim pozicijama'

Dejan Lovren odigrao je odličnu utakmicu protiv Maroka. Međutim, neki se sad pitaju je li Lovrenovo uvrštavanje u prvih 11 na stopersku poziciju kao tandem Jošku Gvardiolu, kumovalo slabijoj organizaciji igre u zadnjoj liniji? Dalić se uoči Mundijala hvalio kako ima zadnju liniju koja organizira igru.

"Hrvatska je obrambeno odigrala odlično. I Lovren i Gvardiol. Meni je bolji dojam ostavio Gvardiol jer je imao puno nekih kreacija, pogotovo po lijevoj strani gdje je sve odigrao dobro, bez greške. I Lovren je bio defanzivno dobar. Što se tiče Šutalo - Lovren dileme protiv Marokanaca.. Mislim da je dobar izbor bio Zlatka Dalića što se odlučio u prvoj utakmici na SP-u, na velikom natjecanju, krenuti na mjestu stopera s jednim iskusnim igračem poput Lovrena. Naravno, uz Lovrena, iskusnog stopera je bio i jedan mladi poput Gvardiola i to mi je dobra kombinacija mladosti i iskustva."

No, nije to bilo napadački tečno...

"Ok, možda se iz zadnje linije moglo pokušavati s nekim dubinskim pasovima, međutim ako ćemo gledati s defanzivne strane, odigrali su dobro i Maroku nisu dopustili puno. Jedino su prema naprijed bili rezervirani. Svi smo u tom segmentu očekivali više prilika. Nije problem niti da ti Maroko stvori priliku-dvije ako ćeš ti s druge strane imati agilnost i uspješnost. Onda se to neće toliko niti zamjeriti. Meni je, stoga, bio dobar potez staviti jednog iskusnog igrača poput Lovrena i mlađeg stopera poput Gvardiola".

'Zamijene su trebale ranije biti napravljene'

Je li Marko Livaja trebao ući ranije? Nekako, on je bio savršen za igru Maroka i on bi donio dinamiku...

"Je li trebao ući Livaja, je li trebao ući Petković... Svi u reprezentaciji koji su na SP-u su dobri igrači, o kvaliteti ne treba. Međutim, dojma sam da su zamjene trebale napraviti ranije i sa više igrača. Pokušat unijeti živost. Kad s vidjelo da se ništa ne događa, trebalo se možda ranije reagirati. I Mislav Oršić je kasno ušao. Ne znam, meni je Oršić igrač koji i da igra u prvih 11 Hrvatske, ne bi bilo čudno. Da, nije samo Livaja trebao ući ranije, nego i ostali. Da se unese živost. Da se Oršića ranije uvelo... Ali opet, izbornik i stručni stožer su sa igračima, imaju uvid u situaciju. Lako je sad nama tu sa strane govoriti. Samo eto, kažem onako kako ja to vidim i mislim".