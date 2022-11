U dvoboju 1. kola F skupine Svjetskog prvenstva hrvatski nogometaši su u srijedu u Al Khoru odigrali bez golova, 0-0, protiv opasnog Maroka. Hrvatska nije uspjela slomiti vrlo organizirane i disciplinirane Marokance na startu Mundijala, a i ono malo prilika što su dopustili Marokanci, propušteno je vrlo jalovom igrom u napadu. Maroko je bio kompaktan, linije su im bile sinkronizirane, a inače su im nekako svatko za sebe. Ovako Maroko nije još igrao, izgledao u svim segmentima podjednako jak...

Lovren na nivou i to kakvom

Dejan Lovren i Joško Gvardiol odigrali su odlično, posebno Lovren s kojim je Zlatko Dalić skroz pogodio. Prema SofaScoreu, Lovren je dobio 8.2, a Gvardiol 7.5. Za komentar prve utakmice na turniru zamolili smo Igora Pamića, bivšeg nogometaša, sad poznatog trenera koji nema dlake na jeziku...

"Nije bilo teže nego što sam ja očekivao. Ako pogledamo sve dosadašnje utakmice na SP-u arapskih reprezentacija, pogledajmo primjerice Tunis i Saudijsku Arabiju, sve te arapske momčadi, reprezentacije, oni igraju agresivnije nego ostali, posebno europske i južnoameričke momčadi. Najjače oružje Maroka, Saudijske Arabije i Tunisa je agresija. Rekli smo da imaju svi euro trenere i da su sad taktički puno posloženiji nego prije. Nisam ja vidio tako lošu utakmicu od strane naših, možda prvih 10 minuta. Protiv takvih reprezentacija dolaziš do problema ako nemaš dan. Ofenzivno smo bili vrlo statični, a defanzivno dobri čitavu utakmicu. No, mi ne znamo ovako sa strane što je njima bio dogovor u svlačionici. jednostavno, nismo htjeli riskirati, preuzeti rizik. Vjerojatno Hrvatska nije htjela izgubiti na kraju, pa to sve viđeno nije razočaranje neko velikog", kazao nam je Igor Pamić i dodao:

"Jedino što možda nije ispalo dobro, a to ne znači da je netko pritom pogriješio, je to što nitko od izmjena ništa nije napravio, niti se izmjenama što dobilo. Mi smo bili u boljem ritmu dok se nisu počeli mijenjati igrači. U puno boljem i opasnijem ritmu."

Previše respekta

Hrvatska nije uspjela ponoviti uspjehe iz SP 1998 i 2018, kada su Vatrene pobjede na startu natjecanja odvele do bronce, odnosno srebra. Dojam je da je Hrvatska ušla u dvoboj s previše respekta prema Marokancima, koji su se u nekim trenucima sami nudili, te da je ofenzivnija postava od samog poočetka mogla polučiti trijumf. S premalo igrača je Hrvatska dolazila u suparnički prostor i to, zajedno s ne baš raspoloženim Lukom Modrićem, nije bilo dovoljno za pobjedu, već samo za remi. Međutim, veseli igra Dejana Lovrena...

"Govorio sam u najavama ovog SP-a da eventualno obrana sa Šutalom, Gvardiolom i Sosom je preriskantna. Ne zato jer su oni loši jer nisu, nego imaju manjak iskustva ovakvih zajedničkih utakmica. Iskustvo je tu neprocjenjivo i to se ne može kupiti. Vidjeli smo to i u situaciji Lovrena, koji je bio odličan. To je bio fantastičan potez Dalića. Kome god sam davao izjave i u razgovorima s medijima, govorio sam da je odličan potez i to se tako i pokazalo".

Vlašić imao najbolju šansu

U 46. minuti uslijedio je prva veća šansa i udarac u okvir vrata. Sosa je dodao u sredinu, a Vlašić uputio udarac kojeg je zaustavio marokanski vratar, da bi u nastavku akcije lopta pogodila u ruku Amarata, no bez reakcije argentinskog suca. U zadnjim sekundama prvog dijela sjajnu priliku imao je Modrić, ali je njegov šut završio iznad grede.

U prvom poluvremenu je Hrvatska imala 59 posto posjeda lopte, ali je kod izabranika Zlatka Dalića bilo i previše opreza, a premalo rizika.

"Arapske reprezentacije su baš agresivne, ako ste vidjeli oni su igrači obranu dosta visoko. Nismo tu baš mogli kroz kombinatoriku i bili smo oprezni. Nije bilo rizika i tu smo bili u problemu. No, bilo je tu dobrih stvari. No, vrlo je teško bez klasičnog napadača protiv takvih momčadi, falio je malo i zadnji pas".