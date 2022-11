Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je sutrašnju utakmicu protiv Belgije u trećem kolu Svjetskog prvenstva.

"Bit će dosta teška utakmica. Mi smo odigrali dobru utakmicu i oni koji su počeli su dali svoj doprinos, vidjet ćemo još za prvih 11 tijekom današnjeg treninga. Nema potrebe da bilo što mijenjamo, ali proanalizirat ćemo sve još danas na treningu", rekao je Dalić.

Zatim je nahvalio reprezentaciju Belgije.

"Gospodin Martinez je došao do prvoga mjesta na Fifinoj ljestvici. Igramo protiv sjajne reprezentacije, ako vi igrate protiv Lukakua, De Bruynea i Hazarda u fazi napada, onda možemo očekivati pravu borbu. Mi očekujemo vrhunske igrače i mi idemo sutra spremni u taj rat."

'Razmišljam samo o drugoj reprezentaciji svijeta'

O Belgiji je govorio i reprezentativac Mateo Kovačić.

"Tu smo došli svi spremni i skoncentrirani da napravimo odlično prvenstvo. Trebamo biti pravi kao što smo bili i protiv Kanade. De Bruyne je u Premierligi u tri najbolja vezna, ako ne i najbolji. Sjajan igrač i moramo pripaziti na njega. Ali mi se moramo fokusirati na nas, pokazati naše pravo lice i biti spremni."

Dalić je komentirao i situaciju, odnosno, lošu atmosferu u reprezentaciji Belgije.

"Ne mislim ništa o tome što se tamo događa. Razmišljam samo o drugoj reprezentaciji svijeta. Sve ostalo je nebitno. Razmišljamo samo o Belgiji, njihovoj kvaliteti, njihovim dobrim igrama. Ne mogu oni preko noći zaboraviti igrati nogomet i biti loši. Oni su broj 2., mi smo broj 12. Kod nas, što se tiče atmosfere, je lijepo, mirno, nema galame i neka tako i ostane", komentirao je Dalić.

'Belgija je jedna klasa više'

"Činjenica je da nama igra jedan bod, ali mi nećemo igrati na jedan bod. Ova utakmica je i za njih i za nas presudna. Mene samo brine da moja momčad bude na svom nivou i da ono najbolje od sebe. Sigurno će to biti drugačije protiv Maroka i Kanade, bit će teže jer je Belgija takva reprezentacija. Respect prema Kanadi i Maroku, ali Belgija je jedna klasa više", rekao je Dalić.

Izbornik je još malo komentirao reprezentaciju Belgije.

"Očekujemo da će Lukaku početi utakmicu. On će primati loptu i sačuvati je, a onda će se priključiti vezni red i mi to moramo osjetiti. Bit će teško ako ćemo se mi s njim hrvati jer ćemo ga onda teško dobiti. Činjenica je da Lukaku nije igrao u zadnje vrijeme puno utakmica, ali on je pravi napadač - težak, čvrst, jak, dobar na lopti; ako se dobro postavimo, riješit ćemo pola posla."

Podsjetimo, Hrvatskoj je za prolazak u osminu finala dovoljan bod protiv Belgije. U tom slučaju imala bi ih pet i samo bi Maroko mogao imati više bodova, a iz skupine prolaze najbolje dvije momčadi. Hrvatska u teoriji može i izgubiti od Belgije, ali onda joj treba i poraz Maroka protiv Kanade.

Belgiji igra samo pobjeda, a remi bi joj bio dovoljan samo u slučaju da Kanada pobijedi Maroko s barem četiri gola razlike.