Glavni vokal vinkovačkog rock sastava Majke Goran Bare se pita "gdje je nestao čovjek", dok belgijske novinare zanima "gdje je nestala belgijska reprezentacija".

"To je pitanje koje si svi postavljamo," kazali su nam Maxime Jacques, iz belgijskog dnevnika La Derniere Heure-Les Sports, te njegov kolega s belgijske televizije VRT Sporza, Wouter de Smet.

"Postoje određene tenzije u ekipi između mlađih i starijih igrača, talentiranih i onih malo manje talentiranih, tenzije oko načina igre. Jedna generacija je na zalazu, druga tek dolazi, uz Lukakuovu ozljedu, sve te stvari dovele su do toga da reprezentacija ne igra dobro," kazao je Jacques.

Ozljede, starost i De Bruyne

Obojica se slažu kako je uz ozljedu Romelua Lukakua, te blijede predstave Edena Hazarda, najveći problem loša igra Kevina de Bruynea.

"Ključno je pitanje što se dogodilo s De Bruyneom koji je daleko ispod svog nivoa. Frustriran je, što se vidi po njegovim reakcijama na terenu," kazao je De Smet.

"De Bruyne je problem, on je daleko ispod svoje razine i igara koje prikazuje u Manchester Cityju. Problem je njegov govor tijela, on je tužan, nije sretan ovdje. Uz Lukakuovu ozljedu, uz Edena Hazarda koji nije najbolji, te uz pogrešku Thibauta Courtoisa protiv Maroka, možda idemo doma", dodao je Jacques.

Obojica su svjesna kako je ispred belgijske vrste Do or Die utakmica.

"To je utakmica u kojoj mi jednostavno moramo pobijediti. No, bit će to veliki izazov. Hrvatska ima sjajnu ekipu", smatra De Smet.

'Dalić je to napravio, mi nismo...'

"Teško je očekivati da s bodom možemo proći dalje. Moramo ostvariti pobjedu ako želimo dalje. Bio sam u belgijskom kampu, svi su zabrinuti, smrknuti, ovdje kod vas svi pršte od sreće i zadovoljstva. U vašem kampu se osjeća veliko samopouzdanje", naglasio je Jacques.

Uvjereni su kako će napadač Intera Romelu Lukaku zaigrati od prve minute, premda nije 100 posto spreman.

"Lukaku na 70 posto je bolji nego Michy Batshuayi sto posto spreman. Batshuay je igrač kaznenog prostora, a Lukaku momčadski igrač".

Otkrili su što misle i o "Vatrenima".

"Nakon prve utakmice nisam bio impresioniran igrom hrvatske reprezentacije. Bila je to glazba bez zvuka, no protiv Kanade je to bio pravi "rock and roll". Bio sam impresioniran kako ste pobijedili Kanadu. Pokazali ste pravu kolektivnu igru, a vezni red je bio fantastičan. Hrvatska je favorit, ovakva Belgija ne može biti favorit niti protiv jedne ekipe", dodao je razočarano Jacques na kraju.

"Hrvatska i Belgija su u Rusiji ostvarile svoje najbolje rezultate, vi ste bili drugi, a mi treći, međutim nakon SP-a je Dalić uveo svježu krv, mlade igrače, dok se to u belgijskoj reprezentaciji nije dogodilo", zaključio je De Smet.