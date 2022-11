Ulazak u utakmicu s rano primljenim golom doveo nas je u poprilično nezavidnu situaciju, posebno s mentalnog aspekta. To se jasno iščitavalo u našoj igri prvih dvadesetak minuta utakmice u kojima se nismo uspijevali nametnuti protivniku koji se postavio u čvrsti obrambeni blok s idejom istrčavanja brzih kontranapada. Međutim, kao i nebrojeno puta do sada, pokazali smo izuzetnu mentalnu snagu te činjenicu da smo najbolji kada je to najpotrebnije.

Uspjeli smo pohvatati konce

Nakon početnog šoka i perioda traženja načina kako se vratiti u utakmicu, uspjeli smo pohvatati konce igre, počeli smo kontrolirati utakmicu i nalaziti pukotine u obrambenoj formaciji Kanađana. Kovačić je u tim trenucima bio ključna figura na terenu te je svojom kvalitetom izlaska iz duel situacija i osvajanjem prostora s loptom bio pokretač naših napadačkih akcija. Majstorski gol Kramarića prelomio je utakmicu, taj gol bio je pokretač one dodatne energije koja nam je bila toliko potrebna, što se vidjelo i po reakciji izbornika Dalića nakon postignutog gola. Pogotkom Livaje, kojim je okrunio svoju kvalitetnu igru te je osim gola imao i fantastično proigravanje za poništeni gol Kramarića, dobili smo toliko potrebni mir pred odlazak na poluvrijeme.

U drugom poluvremenu gledali smo Hrvatsku kakvu svi volimo i želimo gledati, s pregršt ofenzivnih akcija, kvalitetnim reakcijama po izgubljenoj lopti i ponovno, kao i protiv Maroka, vrlo stabilnom defanzivnom izvedbom. Uz postignute golove imali smo još nekoliko izvrsnih situacija za ostvarenje gola nakon izrađenih akcija.

Asimetričnih 4-3-3

S taktičkog aspekta, izbornik Dalić se u ovoj utakmici odlučio za asimetričnih 4-3-3 i pogodio je sa svojom idejom. Postava naša tri napadača s Perišićem koji je igrao na svojoj poziciji, široko uz aut liniju, dok je uz središnje postavljenog Livaju Kramarić bio uže postavljen, više kao drugi napadač nego kao klasično krilo, dovelo je do toga da je Livaja vezao središnje braniče protivnika, a Kramarić je koristio nebranjene prostore za ulazak u središnjicu. Sve izmjene bile su pravovremene te su svi igrači s klupe odlično iskoristili svoje minute na terenu, svojim učinkom na terenu doprinijeli su odličnoj igri i pobjedi Hrvatske.

Promatrajući tijek utakmice i sve ono što smo pokazali kako se utakmica bližila kraju, potvrdila mi je stav kako imamo odličnu reprezentaciju koja može igrati jako kvalitetan, natjecateljski nogomet. Ovom smo se pobjedom sigurno i malo psihološki rasteretili te ćemo utakmicu s Belgijom dočekati u optimalnom stanju.

Što se individualnog učinka tiče, bio je zaista veliki broj igrača koji su odigrali vrlo kvalitetnu utakmicu, ali bih ovaj puta uz maestralnog Kramarića istaknuo igru Kovačića. S ovakvim Kovom naša igra poprima još jednu dodatnu dimenziju.

Bravo Vatreni!