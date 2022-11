Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je četiri boda u dvije utakmice dosad na SP-u u Katru. Nakon rezerviranije partije protiv Maroka prije 5 dana na Al-Baytu (0-0), posebno u ofenzivnom dijelu, Vatreni su jučer razbili Kanadu 4-1 nakon preokreta i zasjeli na prvo mjesto u skupini F. Nije još, naravno, sve gotovo. U posljednjem kolu 1. prosinca od 16.00 po našem vremenu naše nogometaše čeka ranjena, ali itekako opasna Belgija. Vrata osmine finala otvorenija su puno nego što je to bio slučaj nakon Maroka, ali nije još sve gotovo...

U studiju Net.hr.a stručnu analizu utakmice Hrvatske i Kanade dao je Krunoslav Rendulić, jedan od najcijenjenjijih HNL trenera u ovom trenutku. Kruno nam je, između ostalog, otkrio što je Hrvatska radila bolje protiv Kanade u odnosu na Maroko, što je bilo ključ visoke pobjede i što još naši nogometaši trebaju popraviti u igri da bi bili bolji?

Inače, Rendulić je trebao biti na Svjetskom prvenstvu jer je bio u stožeru s Draganom Skočićem, bivšim izbornikom Irana. Međutim, dogodila se situacija da se promijenio predsjednik Saveza u rujnu i on je jasno i glasno sedam dana prije izbora rekao da će smijeniti uspješnu stožersku ekipu, nakon rekordnih 25 bodova iranskih nogometaša u kvalifikacijama Dragana Skočića, od ukupnih 30 u 10 susreta...

Nije tu bilo nekog pretjeranog objašnjenja, Savez je tako odlučio i odluka je uistinu šokantna. Rezultat je bio na njihovoj strani, ljudi u Savezu nisu ni vjerovali da Skočić sa svojim uspješnim i jakim hrvatskim stručnim stožerom može to izvući. On je izvukao i na kraju kada je trebao staviti kravatu i sjesti na klupu, onda je sjeo netko drugi...

"Pomalo smo nakon Maroka svi bili razočarani, jer smo očekivali pobjedu. Naravno da svi koji su malo pratili Maroko znali da to neće biti baš lagan posao, da Maroko nije lagana momčad.Tu smo prošli kako smo prošli, najbitnije je bilo ne izgubiti, a protiv Kanade smo imali imperativ pobjede i jako dobro smo ju apsorvirali, bez obzira što je Hrvatska ušla jako nesigurno u utakmicu i taj rani gol nas je presjekao . Zasluženo smo pobijedili", kazao nam je Kruno Rendulić.

Što je onda bio ključ uvjerljive pobjede Hrvatske nad Kanadom?

"Ma ključ je bila vezna linija. Jednostavno, kad su oni u pravom ritmu i na nivou, možemo igrati protiv svih. Tri Kovačić-Modrić-Brozović je bio dobar, a rapidno su svoju igru popravili Sosa i Juranović. Juranović je bio nesiguran prvih 20 minuta, a kako je utakmica odmicala bio je sve bolji, imao je potporu momčadi i momčad ga je izvukla. Kad imate Kramu koji je bio fenomenalan, onda ni bolja reprezentacija od Kanade jučer ne bi imala puno šanse".

Je li Kovačić protiv Kanade uistinu bio najbolji, kako to prezentiraju otočki mediji?

"Kovačić je izuzetno jak na lopti, izlazi vrlo lako iz pritiska, probija linije s loptom u nogama, on je tu jedan od možda i najboljih igrača. Nije ni on stroj, ne možeš igrati svaku utakmicu na visokom nivou, a nemojmo zaboraviti ni da je imao i laganu povredu u Chelseaju uoči SP-a. Kovačić nam puno donosi i nadam se rastu njegove igre u nastavku turnira.

Je li ovo prvi turnir, veliko natjecanje Vatrenih na kojem je obrana ostavila bolji dojam od napada u prve dvije utakmice na velikom natjecanju?

"Obranu igra cijelu momčad, ako nemate potporu veze i napadača možete imati ne znam kako jaku zadnju četvorku. Nemojmo gledati izolirano nego učinak čitave momčadi. Momčad je ta koja igra dobro ili loše. Obrana je izuzetno dobra, složit ću se s vama, a za mene je Gvardiol definitivno najbolji stoper dosad na SP-u."

Dejan Lovren oduševio je u prve dvije utakmice na turniru. I po njemu su dosta kritičari udarali, otpisivali ga, a on se na SP-u u Katru pokazuje kao iznimno bitan igrač, kotačić u sustavu igre zadnje linije Zlatka Dalića na ovom turniru....

"U nogometu ne postoji star-mlad nego može li ili ne može, to je kriterij koji bi trebao biti broj jedan. Lovren se pokazao da može, ima iskustva i on zna što znači pritisak. On ulijeva povjerenje Gvardiolu. Daje sigurnost i Juranoviću i Sosu. Na jako dobrom nivou je".

Što možemo očekivati protiv ranjenog lava Belgije u posljednjoj utakmici u grupi F?

"Belgija nije u toj situaciji, moraju ići na pobjedu. Teško je kazati, reći da možemo bolje, uvijek možemo bolje, ali ako zadržimo ovaj nivo, Belgija nema šanse, barem prema viđenom dosad na turniru. Iako, nisu oni nikako za otpisivanje. Dobro je to što ovisimo sami o sebi i nama treba bod, ali naravno da ne treba na taj način razmišljati nego ići na pobjedu. Jedini je tu na nivou de Bruyne. Hazard ne igra posljednje dvije godine u klubu, Lukaku se udebljao i nije u formi."

Kao što nam je Kruno Rendulić rekao uoči snimanja, Belgija je zadnji put ozbiljno odigrala u utakmici 2018.

"Tako mi se čini. Zenit ove generacije je bio u Rusiji 2018. No, ova momčad mi nikako ne ulijeva povjerenje, tek de Bruyne. On za sad opravdava kvalitetu".

Kako je izgledala kombinacija Kramarić - Livaja?

"Dalić ima 4 napadača koja su odlična, uvijek su tu nijanse u pitanju. Livaja ima dobre stvari iza sebe, u HNL-u radi dobre stvari. Marko je u tandemu s Kramom izgledao jako dobro i bio odgovoran u defanzivi."

Kruno o crnim rupama Hrvatske na SP-u objašnjava, odnosno razbija mitove o problemima u igri na ovom turniru koje Hrvatska ima...

"Crne rupe imaju i ostali na turniru, sve reprezentacije. I Argentina je imala crnu rupu i potonuli su protiv Saudijaca. Nijemci su imali crnu rupu. Slažem se da ju trebamo sve više smanjiti jer u nastavku turnira, kako turnir bude odmicao, momčadi će biti sve bolje i sve više kadre kažnjavati tu crnu rupu. Bit će sve sposobnije. Što crna rupa u igri Hrvatskoj bude manja, to će biti bolji".

Što je još Kruno Rendulić kazao i o čemu smo s njim još razgovarali pogledajte u priloženom video intervjuu.