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STRAVA I UŽAS /

Velika tragedija: Grom ubio mladog nogometaša tijekom utakmice, osvanula snimka

Velika tragedija: Grom ubio mladog nogometaša tijekom utakmice, osvanula snimka
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Foto: Screenshot - X mreža

U udaru munje ozlijeđeno je još devet nogometaša, koji su zadržani na bolničkom liječenju

6.8.2026.
10:40
Silvijo Maksan
Screenshot - X mreža
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Strašna tragedija dogodila se na Tajlandu tijekom nogometnog turnira, kada je mladi nogometaš preminuo od posljedica udara munje. Nesreća se dogodila na stadionu Santipap u Narathiwatu, tijekom polufinalne utakmice regionalnog turnira FA Golok Cup 2026. Munja je udarila u travnjak dok su se nogometaši nalazili na terenu.

Krilni igrač Jala FC-a Sofvan Ave (24) prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju. Liječničke ekipe prethodno su ga pokušale reanimirati na terenu, ali mu, nažalost, nije bilo spasa, javljaju strani mediji. 

U udaru munje ozlijeđeno je još devet nogometaša, koji su zadržani na bolničkom liječenju. Pojedini igrači zadobili su teške opekline po cijelom tijelu. Sofvan Ave potpisao je ugovor s trećeligaškim klubom samo nekoliko dana prije tragedije. Tajlandski nogometni savez izrazio je sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suigračima.

FA Golok Cup 2026 regionalni je turnir na kojem sudjeluju lokalne i mješovite momčadi iz Tajlanda i susjedne Malezije.

Tragični događaj privukao je veliku pozornost medija te ponovno otvorio pitanje sigurnosnih protokola i pravodobnog prekidanja sportskih natjecanja tijekom grmljavinskog nevremena i drugih opasnih vremenskih uvjeta.

MunjaGrom
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