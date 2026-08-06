Velika tragedija: Grom ubio mladog nogometaša tijekom utakmice, osvanula snimka

Strašna tragedija dogodila se na Tajlandu tijekom nogometnog turnira, kada je mladi nogometaš preminuo od posljedica udara munje. Nesreća se dogodila na stadionu Santipap u Narathiwatu, tijekom polufinalne utakmice regionalnog turnira FA Golok Cup 2026. Munja je udarila u travnjak dok su se nogometaši nalazili na terenu.

Футболист погиб после удара молнии прямо во время матча в Таиланде. (осторожно, жёсткие кадры!)



Трагедия произошла на региональном турнире Golok FA Cup 2026 в провинции Наратхиват.



По предварительным данным, ещё девять человек получили травмы. pic.twitter.com/0iO5YoQpyO — Солнечный Топотун (@PZTopotyn66) August 5, 2026

Krilni igrač Jala FC-a Sofvan Ave (24) prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju. Liječničke ekipe prethodno su ga pokušale reanimirati na terenu, ali mu, nažalost, nije bilo spasa, javljaju strani mediji.

U udaru munje ozlijeđeno je još devet nogometaša, koji su zadržani na bolničkom liječenju. Pojedini igrači zadobili su teške opekline po cijelom tijelu. Sofvan Ave potpisao je ugovor s trećeligaškim klubom samo nekoliko dana prije tragedije. Tajlandski nogometni savez izrazio je sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suigračima.

FA Golok Cup 2026 regionalni je turnir na kojem sudjeluju lokalne i mješovite momčadi iz Tajlanda i susjedne Malezije.

Tragični događaj privukao je veliku pozornost medija te ponovno otvorio pitanje sigurnosnih protokola i pravodobnog prekidanja sportskih natjecanja tijekom grmljavinskog nevremena i drugih opasnih vremenskih uvjeta.