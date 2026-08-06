Ljeto, ljubav i planovi: Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' otkrile kako provode najtoplije dane

Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba, a ni djevojke koje su gledatelji upoznali u showu Gospodin Savršeni nisu iznimka. Otkrile su nam kako izgledaju njihovi idealni ljetni dani, bez čega ne odlaze na plažu, kakvi su im planovi za ostatak sezone i što ih ovog ljeta posebno veseli.

Soraya (21)i Anastasia (23) publici su se predstavile u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', gdje su osvojile simpatije gledatelja svojim karakterom i spontanošću. Iako su se kamere ugasile, obje su ostale aktivne na društvenim mrežama i nastavile graditi odnos sa svojim pratiteljima. U razgovoru za net.hr otkrile su nam kako provode ljetne dane, bez čega ne odlaze na plažu, kakvi su im planovi za ostatak godine te što ih ovih dana najviše veseli.

Kako za vas izgleda savršen ljetni dan?

Anastasia: Ljeto je samo po sebi savršeno. Topli ljetni dani su ono što čekam cijelu zimu. Najviše volim pobjeći iz grada i provoditi vrijeme na otoku, okružena prirodom i prekrasnim plažama. Uz sve to, ljeto mi donosi i radne obaveze, ali upravo taj spoj odmora i posla najviše volim.

Soraya: Probudim se i odradim svoj skin prep za plažu. Najviše volim otići ujutro i sunčati se, pogotovo po najvećem suncu. Znam da to većina ljudi izbjegava, ali ja baš to obožavam. Nakon popodnevnog odmora slijedi sređivanje za večernji izlazak.

Kakvi su vam planovi za ljeto? Čeka li vas neko putovanje ili samo odmor?

Anastasia: Većinu ljeta provodim radeći, no budući da radim sa svojom obitelji, to je ujedno i vrijeme koje provodimo zajedno. Zato mi je ljeto posebno, bez obzira na obaveze.

Soraya: Trenutačno sam u Splitu i tu ću provesti idućih mjesec ili dva, tako da se može reći da sam Splićanka idućih mjesec dana. Gotovo svaki dan provodim u Taboo Beach Clubu na Žnjanu, preko dana uživam u sunčanju i kupanju, a navečer su tamo odlični partyji. Praktički sam ondje od jutra do sutra, tako da me uvijek možete pronaći upravo tamo.

Bez koje tri stvari nikad ne idete na plažu?

Anastasia: Na plažu nikada ne nosim puno stvari. Dovoljni su mi ručnik, sunčane naočale i boca vode. Svatko tko me poznaje zna da bez vode ne idem nigdje.

Soraya: Na plažu nikad ne idem bez dobrog SPF-a, lip glossa ili nekog balzama za usne i, naravno, ručnika. U torbi se uvijek nađu i šešir te češljić za kosu.

Koja vam je najdraža ljetna destinacija i zašto baš ona?

Anastasia: Dugi otok je mjesto na kojem provodim svako ljeto još od djetinjstva. Tamo sam stvorila najljepše uspomene i zato će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.

Soraya: Nemam najdražu destinaciju, volim više gradova. Trenutno sam u Splitu i mogu ga samo hvaliti.

Koji je vaš najbolji ljetni beauty ili skincare trik bez kojeg ne možete?

Anastasia: Nisam osoba koja je pretjerano fokusirana na beauty proizvode. Više pažnje posvećujem zdravoj prehrani, a ljeti su moj izbor svježe cijeđeni sokovi i smoothieji. Omiljena kombinacija mi je mrkva, đumbir i naranča.

Soraya: Moj ljetni beauty trik definitivno je SPF s tonom, odnosno tinted SPF. Tako je koža zaštićena od sunca, a istovremeno izgledam super, čak i na plaži.

Koji vam je omiljeni način za punjenje baterija tijekom ljeta?

Anastasia: Plaža je za mene najbolji način za punjenje baterija. More ima neku posebnu moć koja odnese sav stres i umor.

Soraya: Biti na plaži, mir, sunce i more eto tako punim baterije. A najviše ih trošim u izlascima navečer.

Koja vam je najdraža ljetna uspomena koju ćeš pamtiti cijeli život?

Anastasia: Od svih ljetnih uspomena, posebno mjesto u mom srcu zauzima ljeto 2025. godine provedeno na Kreti tijekom snimanja Gospodina Savršenog. To je iskustvo koje ću pamtiti cijeli život i koje će mi zauvijek ostati jedno od najljepših ljeta.

Soraya: Vjerujem da ću odgovor na to pitanje imati tek na kraju ljeta.