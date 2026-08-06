Prekinuli pa se pomirili u deset dana, a sada uzvraćaju hejterima: 'Sve je samo PR?'

Nakon turbulentnog prekida i još bržeg pomirenja, pobjednica pete sezone showa „Gospodin Savršeni“ Anastasia Kaleb (23)i njezin Gospodin Savršeni Petar Rašić (30) odlučili su na kreativan i duhovit način stati na kraj glasinama koje prate njihovu vezu. U najnovijem videu na TikToku izravno su se osvrnuli na tvrdnje da je njihov odnos samo marketinški trik.

Duhoviti odgovor na kritike

U kratkom videu, koji je u kratkom roku prikupio gotovo 140 tisuća pregleda, par je na satiričan način prikazao kako se nosi s pritiskom javnosti. Uz zvuk napete glazbe, Petar prvo sjedi sam, a zatim mu se Anastasia pridružuje u krilu. Oboje zauzimaju dramatičnu pozu i ozbiljno gledaju u kameru, a scena je popraćena tekstom: "POV: vježbamo za dokumentarac o tome kako smo preživjeli sve 'to je samo PR' komentare".

Ova objava dolazi kao izravna reakcija na događaje iz prethodnih tjedana. Par, čija je veza započela u petoj sezoni popularnog reality showa, sredinom srpnja je iznenada prekinuo, što je Kaleb i potvrdila za Net.hr. No, drama je dobila novi zaplet kada su se samo desetak dana kasnije ponovno pomirili, objavivši zajedničke fotografije i snimke.

Foto: Instagram

Podijeljene reakcije pratitelja

Reakcije ispod videa bile su, očekivano, podijeljene, no mnogi su pohvalili njihov smisao za humor. "Bravo, svaka čast. Za sve one pametnjakoviće na IG, Reddit i ostalim", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi ostavljali poruke podrške poput: "Nije bitno što kaže nego tko, preeediiivniii ste!".

Ipak, neki komentari pokazuju zašto je par uopće osjetio potrebu snimiti ovakav video. Najviše pozornosti privukao je komentar jedne korisnice koji sažima sumnje dijela javnosti: "Što nije ona objavila prekid prije deset dana? Da on ne odgovara njenim vrijednostima".