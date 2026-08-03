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Ovako izgleda ljubav kao iz filma: Anastasia i Petar očarali pratitelje

Ovako izgleda ljubav kao iz filma: Anastasia i Petar očarali pratitelje
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Foto: Instagram/screenshot

Par iz 'Gospodina Savršenog' podijelio je romantične kadrove uz more koji su u samo nekoliko sati privukli brojne reakcije pratitelja

3.8.2026.
13:08
Hot.hr
Instagram/screenshot
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Anastasia Kaleb (23) na Instagramu je podijelila fotografije na kojima pozira s "Gospodinom Savršenim" Petrom Rašićem (30), a romantični kadrovi ubrzo su privukli veliku pažnju pratitelja. Snimljene uz more tokom zalaska sunca, fotografije prikazuju  trenutke koji izgledaju poput scena iz romantičnog filma.

Iako objavu nije popratila opisom, fotografije su izazvale lavinu komentara. Brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje pa su paru poručili da izgledaju sretnije nego ikad, dok su drugi zaključili kako je riječ o njihovom najljepšem zajedničkom fotografiranju dosad. Naravno, nije nedostajalo ni skeptičnih komentara. Dok su jedni pisali kako im žele svu sreću, drugi su se zapitali je li riječ o iskrenim emocijama ili tek još jednoj objavi za društvene mreže. Ipak, najviše pažnje privukli su komentari u kojima su ih pratitelji počeli ispitivati kada će uslijediti zaruke.

Podsjetimo, Anastasia i Petar upoznali su se u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", u kojem je Petar u finalu odabrao upravo nju. Nakon nedavnog prekida koji je iznenadio njihove obožavatelje, ipak su se odlučili dati novu priliku ljubav.

Anastasia KalebPetar RašićGospodin Savršeni
komentara
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