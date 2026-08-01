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Petar i Anastasia uživaju nakon pomirenja: Romantične scene iz mora oduševile pratitelje

Petar i Anastasia uživaju nakon pomirenja: Romantične scene iz mora oduševile pratitelje
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Foto: RTL

Njihove objave pokazuju da su nesuglasice koje su ranije obilježile njihov odnos ostavili iza sebe

1.8.2026.
12:30
Hot.hr
RTL
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'Gospodin Savršeni' Petar Rašić (30) i Anastasia Kaleb (23) iz istoimenog RTL-ovog showa ponovno uživaju u svojoj ljubavi, a nakon što su vezi dali novu priliku, sve češće dijele zajedničke trenutke s pratiteljima.

Bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" objavila je snimku s ljetovanja na kojoj par uživa u kristalno čistom moru. Petar je zabilježio njihove opuštene trenutke u vodi, a Anastasia mu se u jednom trenutku pridružila, zagrlila ga i nježno poljubila. Romantični prizori, ispunjeni osmijesima i bezbrižnom atmosferom, brzo su privukli pažnju pratitelja koji su im poželjeli sreću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kalebanst (@anastasiakaleb)

Podsjetimo, Petar i Anastasia nakon kratkog prekida odlučili su pokušati ponovno. Od tada na društvenim mrežama sve češće pokazuju koliko uživaju zajedno i da su iza sebe ostavili nesuglasice koje su ranije obilježile njihov odnos. Njihova posljednja objava još je jedan dokaz da su ponovno pronašli zajednički ritam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petar Rasic (@rasic_p)

 

Anastasia KalebPetar RašićPomirenjeGospodin Savršeni 2026
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