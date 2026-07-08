Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Tri mjeseca nakon završetka pete sezone showa Gospodin Savršeni, Petrova pobjednica otkrila je trenutke iz zajedničkog života
Peta sezona RTL-ovog showa Gospodin Savršeni završila je prije točno tri mjeseca. U ovoj sezoni ljudav je tražilo 24 djevojke te dva gospodina savršena, Karlo Godec (26) i Petar Rašić (29). U finalu sezone za Karlovo srce borile su se Kaja (27) i Helena (29), a za Petrovo Anastasia (23) i Monika (33), a pobjedu su odnijele Anastasia i Kaja.
Ni jedan ni drugi par ne kriju zaljubljenost ni mjesecima nakon showa te rado dijele zajedničke trenutke s pratiteljima.
Zadranka Anastasia Kaleb, koja je osvojila srce modela Petra Rašića, na svojem je Instagramu objavila nekoliko videa iz njihovih života te time potvrdila da njihova ljubav cvjeta. Na Instagramu je podijelila trenutke sa zajedničkog planinarenja, vožnje biciklom i kupovanja odjeće itd. Par je na svakom videu iskreno sretan i nasmješen.
Na Instagramu se također oglasila i Karlova pobjednica Kaja te pratiteljima dala uvid u aktivan život koji žive ona i Karlo. Na mrežama su podijelili trenutke s trčanja te uređivanja dvorišta.