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Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
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Foto: Instagram

Tri mjeseca nakon završetka pete sezone showa Gospodin Savršeni, Petrova pobjednica otkrila je trenutke iz zajedničkog života

8.7.2026.
12:05
Karla Pavleković
Instagram
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Peta sezona RTL-ovog showa Gospodin Savršeni završila je prije točno tri mjeseca. U ovoj sezoni ljudav je tražilo 24 djevojke te dva gospodina savršena, Karlo Godec (26) i Petar Rašić (29). U finalu sezone za Karlovo srce borile su se Kaja (27) i Helena (29), a za Petrovo Anastasia (23) i Monika (33), a pobjedu su odnijele Anastasia i Kaja.

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram
Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram

Ni jedan ni drugi par ne kriju zaljubljenost ni mjesecima nakon showa te rado dijele zajedničke trenutke s pratiteljima. 

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram

Zadranka Anastasia Kaleb, koja je osvojila srce modela Petra Rašića, na svojem je Instagramu objavila nekoliko videa iz njihovih života te time potvrdila da njihova ljubav cvjeta. Na Instagramu je podijelila trenutke sa zajedničkog planinarenja, vožnje biciklom i kupovanja odjeće itd. Par je na svakom videu iskreno sretan i nasmješen.

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram
Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram
 

Na Instagramu se također oglasila i Karlova pobjednica Kaja te pratiteljima dala uvid u aktivan život koji žive ona i Karlo. Na mrežama su podijelili trenutke s trčanja te uređivanja dvorišta.

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram
Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Anastasia otkrila kako danas izgleda odnos s Petrom
Foto: Instagram

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