Gospodin Savršeni i Kaja umjesto na plaži završili na baušteli: Radili su čak i po mraku

Zvijezda reality showa "Gospodin Savršeni", Karlo Godec (27), svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u to kako sa svojom partnericom Kajom Casar (26) provodi ljetne dane na Braču. Umjesto odmaranja na plaži, popularni par uhvatio se u koštac s teškim fizičkim radom i uređenjem dvorišta, a cijeli su proces dokumentirali u dinamičnom videu.

Objavljeni video prikazuje Karla i Kaju kako timski prekopavaju zemlju, i to čak i noću pod svjetlima reflektora. Karlo, poznat po snazi na terenu s obzirom na to da trenira rukomet, pokazao je mišiće i našalio se na račun napornog posla, no video jasno prikazuje da se ni on ni Kaja ne boje zasukati rukave. Od nabave materijala do miješanja sjemena i razastiranja zemlje, par je sve odradio sam, što je oduševilo njihove pratitelje.

Oduševili pratitelje

Njihov trud i sklad nisu prošli nezapaženo. Komentari poput "Bravo za vas dvoje, obožavam vas" i "Super ste ekipa" preplavili su objavu, dok su se drugi našalili na račun podjele posla: "Kaja će to sve sama prekopati". Cijeli projekt, od kopanja do trčanja uz zalazak sunca, prikazuje uravnotežen život para koji je svoju vezu započeo pred kamerama, a nastavio graditi nakon emisije, posvećen zajedničkim ciljevima.

Dva dana prije objavili su i trenutke svog "domaćeg date nighta", kako je Karlo napisao u opisu. Snimka je prikazivala par kako zajedno priprema večeru, a pratitelji su i tada bili oduševljeni njihovim skladom i ljubavi.