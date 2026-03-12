Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju s Karlom, a odabir pjesme je sve rekao

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" je u punom jeku, a situacija je iz dana u dan sve uzbudljivija! I dok se djevojke natječu za pažnju Karla i Petra, ali i predomišljaju koji od "Savršenih" je "savršeniji", jedna se natjecateljica već odlučila.

Plavooka Slovenka Kaja sasvim je sigurna u svoju žensku intuiciju koja ju je uputila isključivo prema Karlu, a sada je na Instagramu podijelila i trenutak sa spoja koji joj se posebno urezao u sjećanje.

Uz nasmiješenu fotografiju šarmantnog Karla, Kaja je na engleskom napisala: "Lijepo vrijeme, dobar smijeh i nježni trenutci."

Foto: Kaja Cesar/Screenshot/Instagram

Iako slika nasmijanog Savršenog sve govori, lijepa Slovenka pridružila je i popularnu pjesmu Grupe 777 "Ti si moj hit", a čije stihove ("Ti, ti, ti, ti si moj hit/ ti, ti si moja ideja") svi znamo.

Foto: RTL

Podsjetimo, tijekom njihovog prvog spoja nasamo atmosfera je bila vrlo romantična, a kolika se kemija razvila potvrdio je i poljubac.

Kandidatkinja je kasnije kroz smijeh priznala kako se Karlo “dobro ljubi”, a većini djevojaka isprva je zatajila poljubac kako se u kući ne bi stvorile tenzije.

Nove epizode "Gospodina Savršenog" pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak objasnio zašto se Poljud ipak mora rušiti: Šuta najavio referendum