FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLATKI TRENUTCI /

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju s Karlom, a odabir pjesme je sve rekao

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju s Karlom, a odabir pjesme je sve rekao
×
Foto: RTL

Kaja i Karlo privukli su pozornost prvim poljupcem, a lijepa Slovenka sada je objavila novu fotografiju nježnog trenutka s Karlom

12.3.2026.
17:31
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" je u punom jeku, a situacija je iz dana u dan sve uzbudljivija! I dok se djevojke natječu za pažnju Karla i Petra, ali i predomišljaju koji od "Savršenih" je "savršeniji", jedna se natjecateljica već odlučila.

Plavooka Slovenka Kaja sasvim je sigurna u svoju žensku intuiciju koja ju je uputila isključivo prema Karlu, a sada je na Instagramu podijelila i trenutak sa spoja koji joj se posebno urezao u sjećanje.

Uz nasmiješenu fotografiju šarmantnog Karla, Kaja je na engleskom napisala: "Lijepo vrijeme, dobar smijeh i nježni trenutci."

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju s Karlom, a odabir pjesme je sve rekao
Foto: Kaja Cesar/Screenshot/Instagram

Iako slika nasmijanog Savršenog sve govori, lijepa Slovenka pridružila je i popularnu pjesmu Grupe 777 "Ti si moj hit", a čije stihove ("Ti, ti, ti, ti si moj hit/ ti, ti si moja ideja") svi znamo.

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju s Karlom, a odabir pjesme je sve rekao
Foto: RTL

Podsjetimo, tijekom njihovog prvog spoja nasamo atmosfera je bila vrlo romantična, a kolika se kemija razvila potvrdio je i poljubac.

Kandidatkinja je kasnije kroz smijeh priznala kako se Karlo “dobro ljubi”, a većini djevojaka isprva je zatajila poljubac kako se u kući ne bi stvorile tenzije.

Nove epizode "Gospodina Savršenog" pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak objasnio zašto se Poljud ipak mora rušiti: Šuta najavio referendum

 

VoyoRtlGospodin SavršeniKarlo Godec
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx