Među uhićenima zbog premlaćivanje Sirijca je bivši MMA borac: 'Majka je više puta tražila pomoć'

Riječka policija u petak je uhitila četvero tinejdžera koji su povezani s brutalnim premlaćivanjem pomorca iz Sirije.

Napad se dogodio početkom veljače, a tek nakon četiri mjeseca u javnost je dospjela snimka brutalnog premlaćivanja koja je policiji pomogla u pronalasku napadača. Uhićena su dva mladića (19 i 18) te dvije djevojke (18), od kojih je jedna bila maloljetna u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Policija je uhićenima pretražila stanove, a kod 19-godišnjaka su pronašli i predmete koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva, policija je mladićima odredila istražni zatvor.

Jedan od mladića bivši MMA borac

Jedan od uhićenih mladića (19) bivši je MMA borac koji je trenirao u više klubova, doznaju 24sata. Njegovi su bivši treneri zgroženi nakon što su doznali za nasilničko ponašanje.

Mladić dolazi iz problematične obitelji, a do nedavno je služio u vojsci. Njegovi su bivši treneri ispričali kako im se majka nekoliko puta obraćala za pomoć.

"Od sve problematične djece koja dolaze, njih 90 posto uspijemo izvući na pravi put, maknuti ih iz lošeg društva, lošeg ponašanja, i uspijevaju se socijalizirati. No za 10 posto nema spasa, sam sustav obrazovanja i socijale je zakazao. S njim je bilo problema od djetinjstva. Kod nas je davno trenirao, već dugo nije s nama. Dok je ovdje trenirao, u dvorani je morao biti pristojan i pridržavati se svih sportskih pravila i ponašanja", ispričali su treneri za 24sata.

Dodaju i da osuđuju takvo ponašanje, ali da je mladić još kao dijete trebao dobiti pravu pomoć sustava koji nije reagirao.