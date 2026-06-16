USKOK otkrio kako je načelnik granične policije varao na rasporedu

Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom veljače ove godine, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i temeljem toga uzimao slobodne dane.

Kako je izvijestio Uskok, optužnica tereti 57-godišnjaka za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Optužnicom se 57-godišnjaka tereti da je kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo, u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025., u više navrata neistinito prikazivao da je radio blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postotcima.

Prepravljao rasporede rada

Uskok precizira da je okrivljenik naknadno prepravljao prethodno sačinjene rasporede rada policijskih službenika lažno prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i dane blagdana.

Kako bi prikrio naknadno prepravljanje rasporeda, okrivljenik je radi reguliranja prikazane razlike viška upisanih radnih sati do kraja razdoblja za obračun plaće koristio slobodne dane.

Na temelju neistinitih evidencija rada okrivljeniku su obračunate uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito iskazivao da je radio, čime je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 3886 eura.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je ranije da će osumnjičeni načelnik Postaje granične policije Bajakovo biti udaljen iz službe te da ga očekuje disciplinski postupak.