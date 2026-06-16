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NESREĆA U OTOČCU /

Pijani vozač udario ženu na pješačkom prijelazu: Teško je ozlijeđena

Pijani vozač udario ženu na pješačkom prijelazu: Teško je ozlijeđena
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Foto: Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL

Teško ozlijeđena žena zadržana je na liječenju u Općoj bolnici u Gospiću

16.6.2026.
11:00
Erik Sečić
Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL
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Ličko-senjska policija uhitila je u ponedjeljak pijanog Hrvata (62) koji je na pješačkom prijelazu automobilom udario u hrvatsku državljanku (78) koja je potom zadobila teške tjelesne ozljede.

Do sudara je došlo oko 11.47 sati, dok je 62-godišnjak bio za volanom automobila gospićkih tablica. Nije se zaustavio na pješačkom prijelazu, odnosno nije propustio pješakinju koja je već bila na prijelazu te ju udario u nju.

Teško ozlijeđena žena zadržana je na liječenju u Općoj bolnici u Gospiću, dok je vozač uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Slijedi mu kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Savjeti vozačima 

Policija je objavila nekoliko savjeta vozačima koji su konzumirali alkohol: 

  • ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - koristit će vam, a nećete nikoga dovesti u životnu opasnost
  • koristite javni prijevoz
  • koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije, a i jeftinije
  • ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag
  • zamolite nekoga trijeznog da vas odveze
  • ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića
  • vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu
  • u noćima povećanog rizika (vikend) vozite sporije i opreznije, bez obzira jeste li popili ili niste
  • ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan

PolicijaPrometna NesrećaPijani VozačOtočac
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