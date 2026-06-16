Pijani vozač udario ženu na pješačkom prijelazu: Teško je ozlijeđena

Ličko-senjska policija uhitila je u ponedjeljak pijanog Hrvata (62) koji je na pješačkom prijelazu automobilom udario u hrvatsku državljanku (78) koja je potom zadobila teške tjelesne ozljede.

Do sudara je došlo oko 11.47 sati, dok je 62-godišnjak bio za volanom automobila gospićkih tablica. Nije se zaustavio na pješačkom prijelazu, odnosno nije propustio pješakinju koja je već bila na prijelazu te ju udario u nju.

Teško ozlijeđena žena zadržana je na liječenju u Općoj bolnici u Gospiću, dok je vozač uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Slijedi mu kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Savjeti vozačima

Policija je objavila nekoliko savjeta vozačima koji su konzumirali alkohol:

ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - koristit će vam, a nećete nikoga dovesti u životnu opasnost

koristite javni prijevoz

koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije, a i jeftinije

ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag

zamolite nekoga trijeznog da vas odveze

ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića

vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu

u noćima povećanog rizika (vikend) vozite sporije i opreznije, bez obzira jeste li popili ili niste

ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan