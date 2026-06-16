Pijani vozač udario ženu na pješačkom prijelazu: Teško je ozlijeđena
Teško ozlijeđena žena zadržana je na liječenju u Općoj bolnici u Gospiću
Ličko-senjska policija uhitila je u ponedjeljak pijanog Hrvata (62) koji je na pješačkom prijelazu automobilom udario u hrvatsku državljanku (78) koja je potom zadobila teške tjelesne ozljede.
Do sudara je došlo oko 11.47 sati, dok je 62-godišnjak bio za volanom automobila gospićkih tablica. Nije se zaustavio na pješačkom prijelazu, odnosno nije propustio pješakinju koja je već bila na prijelazu te ju udario u nju.
Teško ozlijeđena žena zadržana je na liječenju u Općoj bolnici u Gospiću, dok je vozač uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku. Slijedi mu kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.
Savjeti vozačima
Policija je objavila nekoliko savjeta vozačima koji su konzumirali alkohol:
- ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - koristit će vam, a nećete nikoga dovesti u životnu opasnost
- koristite javni prijevoz
- koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije, a i jeftinije
- ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag
- zamolite nekoga trijeznog da vas odveze
- ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića
- vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu
- u noćima povećanog rizika (vikend) vozite sporije i opreznije, bez obzira jeste li popili ili niste
- ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan