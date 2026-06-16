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STARI ZNANAC POLICIJE /

Bivši Vucin tjelohranitelj 'Arkan' gađao ljude kamenjem ispred crkve: 'Otići ću po pištolj'

Bivši Vucin tjelohranitelj 'Arkan' gađao ljude kamenjem ispred crkve: 'Otići ću po pištolj'
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Foto: Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Policiji je poznat od ranije te je bio evidentiran zbog narušavanja javnog reda, nasilničkog ponašanja, prometnih prekršaja i neovlaštenog posjedovanja droge.

16.6.2026.
10:44
Net.hr
Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija u petak navečer uhitila je 50-godišnjeg muškaraca koji je ispred crkve u Kaštel Gomilici na ljude bacao kamenje i tegle za cvijeće te pritom prijetio da će otići po pištolj.

Scenu je napravio i pred policajcima koji su po dojavi izašli na teren. Prišao im je i počeo nepovezano razgovarati te mahati rukama, a uz to je ignorirao naredbu da prestane. 

Zatim se pokušao udaljiti s lica mjesta, pri čemu je rukama odgurnuo jednog policajca. 

Završio u zatvoru

Policajci su ga uhitili uporabom sredstva prisile te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, u sklopu kojeg su mu pretražili stan, no u njemu nije bilo predmeta od interesa za kazneni postupak. 

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Nakon odluke suda o određivanju istražnog zatvora, policijski službenici su ga predali u zatvor", ističe se u priopćenju policije objavljenom u ponedjeljak. 

Riječ je o bivšem tjelohranitelju Siniše Vuce 

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, osumnjičenik je Marinko Pivčević zvani Arkan, nekadašnji pripadnik HOS-a koji je nekoć bio i tjelohranitelj pjevača Siniše Vuce

Policiji je poznat od ranije te je bio evidentiran zbog narušavanja javnog reda, nasilničkog ponašanja, prometnih prekršaja i neovlaštenog posjedovanja droge.

CrkvaKastel GomilicaSiniŠa VucoPolicija
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