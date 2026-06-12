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Ušla u crkvu u Tribunju pa uzela novac: Sve je snimlila kamera! Slučaj preuzela policija

Slučaj istražuje policija, a protiv osumnjičene će, po završetku kriminalističkog istraživanja, biti podnesena kaznena prijava

12.6.2026.
16:32
danas.hr
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U crkvi Velike Gospe u Tribunju zabilježena je krađa novčanih priloga koje vjernici ostavljaju tijekom svetih misa. Događaj se, prema navodima župe, dogodio 11. lipnja, a snimljen je sustavom videonadzora postavljenim u crkvenom prostoru.

Župa Velike Gospe objavlila je snimka na kojoj se vidi žena za koju se sumnja da je uzela novac iz lemozine. Iz župe ističu kako je snimka objavljena isključivo radi informiranja javnosti i povećanja opreza u crkvenim prostorima.

Ujedno su pozvali građane koji imaju informacije o identitetu osobe sa snimke da se jave župnom uredu ili najbližoj policijskoj postaji.

Slučaj istražuje policija, a protiv osumnjičene će, po završetku kriminalističkog istraživanja, biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

KrađaCrkvaTribunj
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