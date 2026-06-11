Od piva i suncobrana do lopata i ljestvi! Objavljeni detalji sulude pljačke kod Varaždina

Dovršena je kriminalistička istraga nad 25-godišnjakom osumnjičenim za nekoliko krađa u Gornjem Kuršancu i Pušćinama, izvijestili su iz PU međimurske.

Policija navodi da je osumnjičeni u noći s 28. na 29. svibnja 2026. godine u Dravskoj ulici u Gornjem Kuršancu "savijanjem ograde visine dva metra" ušao u ograđeno dvorište izdvojenog pogona obrta.

"Iz prostora za robu u dva teretna vozila ukrao je više komada alkoholnih piva 'Heineken' i 'Karlovačko' te četiri suncobrana 'Heineken", piše policija.

Krao i u Pušćinama

Isti mladić je u razdoblju od 3. do 8. lipnja u noćnim satima, u Pušćinama, u Ulici Matije Gupca, na obilaznici nasilno u tri navrata provalio u građevinske kontejnere "iz kojih je ukrao dva strujna trofazna kabla, motalicu kabla, list za cirkular, kutiju prve pomoći, dvije lopate, dvoja građevinska kolica, aluminijske ljestve, kuhalo za vodu, metalni španer te razni građevinski alat."

"Ukupna materijalna šteta cijeni se na iznos od 3.450,00 eura. Dio ukradenih predmeta je pronađen i vraćen vlasnicima. Protiv njega će zbog počinjenja četiri kaznenih djela teških krađa biti podnijete prijave nadležnom državnom odvjetništvu", stoji u policijskom priopćenju.